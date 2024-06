Heftiger Wohnhaus-Brand in Eisleben: 14 Bewohner evakuiert!

In Eisleben stand eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Flammen. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Gegen 19 Uhr geriet eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Schlackenmühle in Eisleben (Sachsen-Anhalt) in Brand. Dabei seien sogar Fenster zersprungen.

Die Brandursache ist bislang unklar, teilte die Polizeiinspektion Halle mit.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. Die Kameraden evakuierten insgesamt 14 Personen.

Der 21-jährige Bewohner des brennenden Apartments wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wurde auf etwa 40.000 Euro geschätzt.