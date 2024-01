Feuerwehr macht grausamen Fund nach heftigem Wohnungsbrand

Königswinter - Zu einem tragischen Unglück ist es in den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags in Königswinter (NRW) gekommen.

In Königswinter hat es am frühen Samstagmorgen einen heftigen Wohnungsbrand gegeben. © Freiwillige Feuerwehr Königswinter

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 4.38 Uhr zu einem Feuer mit Menschenleben in Gefahr in die Hauptstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Kameraden stand eine Wohnung in enger Bebauung in Vollbrand.

Es schlugen bereits Flammen aus den Räumen und auch vor dem Haus geparkte Autos hatten schon Feuer gefangen. Daher drohte eine akute Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile.

Zu diesem Zeitpunkt wurden noch mehrere Menschen vermisst. Zwei der vermissten Personen konnten sich auf ein nebenstehendes Haus retten. Von dort aus konnten sie von einem Flachdach gerettet werden - genau wie ein Hund.

Anschließend schickte man zur Durchsuchung des Gebäudes und zur Brandbekämpfung gleich neun Atemschutztrupps gleichzeitig rein. Nachdem die Feuerwehrleute die Flammen löschen konnten, machten sie einen grausamen Fund. Im Erdgeschoss des Hauses lag ein lebloser Mensch, für den jede Hilfe zu spät kam.