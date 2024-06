Feuer bricht in Wohnung aus: Zwei Verletzte, hoher Schaden

Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. © René Priebe/PR-Video

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Bunsenstraße gerufen.

Bereits kurz nach Eintreffen der Rettungskräfte konnte allerdings bereits Entwarnung gegeben werden: "Die Berufsfeuerwehr Heidelberg, sowie die freiwilligen Feuerwehren der Altstadt und Handschuhsheim konnten die Flammen glücklicherweise schnell löschen und somit ein Übergreifen auf weitere Wohneinheiten verhindern", heißt es in der Mitteilung weiter.

Trotz des zügigen Eingreifens konnte nicht verhindert werden, dass zwei Personen leicht verletzt wurden.

Zwei Bewohnerinnen (40 und 77 Jahre) mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung, die den Flammen zum Opfer fiel, ist nun nicht mehr bewohnbar.