11.11.2024 09:30 1.094 Heiße Asche entsorgt: Feuer verursacht 10.000 Euro Schaden

In Plauen musste am Sonntagabend die Feuerwehr ausrücken. Ein Hauseigentümer hatte heiße Asche in einer Tonne entsorgt, die anfing zu brennen.

Von Claudia Ziems

Plauen - Heiße Asche sorgte am Sonntagabend in Plauen (Vogtland) für ein verheerendes Feuer. In Plauen musste am Sonntagabend die Feuerwehr ausrücken. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa Gegen 18.45 Uhr entsorgte laut Polizei ein 74-jähriger Hauseigentümer an der Straße "Zum Buchenberg" unsachgemäß heiße Asche in eine Plastikmülltonne. Die Tonne fing dadurch an zu brennen, die Flammen griffen auf einen Holzanbau mit angrenzendem Wintergarten und eine Wärmepumpe über. Es kam zu starken Beschädigungen und einem Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro. Durch Kameraden der Berufsfeuerwehr Plauen und umliegende Freiwillige Wehren konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

