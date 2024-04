19.04.2024 15:45 Hochhaus-Brand in Darmstadt: Eine Frau in Klinik, fünf Wohnungen unbewohnbar

In einem Wohn-Hochhaus im August-Metz-Weg in Darmstadt brach am Freitagmorgen Feuer aus: Die Feuerwehr evakuierte 22 Personen, eine Frau kam in eine Klinik!

Darmstadt - Ein Brand in einem Wohn-Wohnhaus löste am heutigen Freitagmorgen Alarm in Darmstadt aus: Die Feuerwehr musste 22 Personen evakuieren, bevor die Löscharbeiten beginnen konnten. Zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten am Freitagmorgen aus, um einen Brand in einem Wohn-Hochhaus in Darmstadt zu bekämpfen. © 5VisionNews Das Feuer brach gegen 8.30 Uhr in einer Wohnung im fünften Stock des Hochhauses im August-Metz-Weg aus, wie die Polizei in Südhessen mitteilte. Zahlreiche Rettungskräfte und Feuerwehrleute rückten in der Folge aus. Zunächst galt es, die unmittelbar bedrohten Hausbewohner in Sicherheit zu bringen: 22 Personen wurden evakuiert. Danach nahmen die Brandbekämpfer die Löscharbeiten in Angriff. Es gelang den Feuerwehrkräften, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen. Zwei Hausbewohnerinnen (24 und 29 Jahre alt) wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt. Eine von ihnen wurde hinterher zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Fünf Wohnungen im fünften Obergeschoss des Hochhauses im August-Metz-Weg sind infolge des Brandes nicht bewohnbar. © 5VisionNews Feuer in Wohn-Hochhaus in Darmstadt verursacht immensen Schaden "Zum aktuellen Zeitpunkt sind alle fünf Wohnungen im fünften Obergeschoss nicht bewohnbar", fügte der Polizeisprecher noch hinzu. Die betroffenen Bewohner seien vorläufig anderweitig untergebracht worden. Der entstandene Sachschaden werden auf etwa 750.000 Euro geschätzt, hieß es weiter. Die Brandursache ist noch völlig unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei.

