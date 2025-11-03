Hochhaus in Flammen: Wohnungen müssen evakuiert werden
Von Björn Strasser
Mannheim - In Mannheim steht aktuell eine Wohnung in einem Hochhaus in Flammen.
Am Montagmorgen seien mehrere Notrufe von Hausbewohnern eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei.
Die Feuerwehr sei dabei, das Feuer im Potsdamer Weg zu löschen.
Zunächst war nur eine Wohnung betroffen. Aufnahmen zeigen, wie Flammen aus dem obersten Geschoss schlugen.
Das entsprechende Stockwerk und mindestens eines darunter mussten geräumt worden.
Wie viele Menschen betroffen waren und ob es Verletzte gab, war zunächst nicht bekannt. Auch die Brandursache ist noch unklar.
Titelfoto: René Priebe • PR-Video