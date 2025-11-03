Hochhaus in Flammen: Wohnungen müssen evakuiert werden

Mannheim - In Mannheim steht aktuell eine Wohnung in einem Hochhaus in Flammen.

Flammen schlugen aus dem obersten Geschoss des Hochhauses im Potsdamer Weg. © René Priebe • PR-Video

Am Montagmorgen seien mehrere Notrufe von Hausbewohnern eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Feuerwehr sei dabei, das Feuer im Potsdamer Weg zu löschen.

Zunächst war nur eine Wohnung betroffen. Aufnahmen zeigen, wie Flammen aus dem obersten Geschoss schlugen.