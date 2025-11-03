Hochhaus in Flammen: Wohnungen müssen evakuiert werden

In Mannheim steht aktuell eine Wohnung in einem Hochhaus in Flammen. Am Montagmorgen seien mehrere Notrufe von Hausbewohnern eingegangen.

Von Björn Strasser

Mannheim - In Mannheim steht aktuell eine Wohnung in einem Hochhaus in Flammen.

Flammen schlugen aus dem obersten Geschoss des Hochhauses im Potsdamer Weg.  © René Priebe • PR-Video

Am Montagmorgen seien mehrere Notrufe von Hausbewohnern eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Feuerwehr sei dabei, das Feuer im Potsdamer Weg zu löschen.

Zunächst war nur eine Wohnung betroffen. Aufnahmen zeigen, wie Flammen aus dem obersten Geschoss schlugen.

Bisher ist unklar, ob jemand bei dem Feuer verletzt wurde.
Das entsprechende Stockwerk und mindestens eines darunter mussten geräumt worden.

Wie viele Menschen betroffen waren und ob es Verletzte gab, war zunächst nicht bekannt. Auch die Brandursache ist noch unklar.

