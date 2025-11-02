Gebäude in Flammen: Nachbar weckt Eigentümer

Am frühen Sonntagmorgen stand ein Gebäude in Obermehler (Thüringen) in Flammen.

Von Sarah Fuchs

Obermehler - Am frühen Sonntagmorgen stand ein Gebäude in Obermehler (Thüringen) in Flammen.

Die Brandursache ist derzeit noch Teil der Ermittlungen.
Ersten Informationen zufolge wurden die Einsatzkräfte gegen 4.30 Uhr in die Straße Auf der Angst gerufen. Ein Nachbar bemerkte den Brand und informierte die Feuerwehr sowie den noch schlafenden Grundstückseigentümer.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil eines Nebengebäudes mit Garagen und Werkstatt bereits im Vollbrand. Aufgrund des großen Ausmaßes der Flammen wurden weitere Kräfte nachalarmiert.

Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeabschnitte konnte zum Glück verhindert werden. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Gebäude brannte lichterloh. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen im Einsatz.

