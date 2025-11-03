Haus nach Horror-Brand in Sachsen unbewohnbar

Neustadt - Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Neustadt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sind die Löscharbeiten abgeschlossen.

In Neustadt ging am Sonntag ein Wohnhaus in Flammen auf. © Rocci Klein/Roccipix

Nach Angaben der Polizei brannte das Haus komplett ab und ist nun unbewohnbar.

In dem Wohnhaus war aus bisher ungeklärten Gründen am Sonntag ein Feuer ausgebrochen.

Die Bevölkerung war am Nachmittag vor dichtem Rauch gewarnt worden. Demnach waren die Menschen im Ortsteil Niederottendorf aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.