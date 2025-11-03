 3.477

Haus nach Horror-Brand in Sachsen unbewohnbar

Am Sonntag brennt es in einem Wohnhaus in Neustadt. Mittlerweile ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar.

Von Jana Kieseyer

Neustadt - Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Neustadt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sind die Löscharbeiten abgeschlossen.

Nach Angaben der Polizei brannte das Haus komplett ab und ist nun unbewohnbar.

In dem Wohnhaus war aus bisher ungeklärten Gründen am Sonntag ein Feuer ausgebrochen.

Die Bevölkerung war am Nachmittag vor dichtem Rauch gewarnt worden. Demnach waren die Menschen im Ortsteil Niederottendorf aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.

Brand in Sächsischer Schweiz: Keine Verletzten

Verletzte gab es laut Polizei nicht, der einzige Bewohner habe das Gebäude rechtzeitig verlassen können.

Die Höhe des Sachschadens und Details zur Brandursache seien zunächst unklar.

