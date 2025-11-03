Hochhaus in Flammen: Seniorin (†88) kommt ums Leben

Mannheim - Früh am Morgen reißt ein Brand in einem Mannheimer Hochhaus Bewohner aus dem Schlaf. Eine Frau (†88) kommt ums Leben.

Flammen schlugen aus dem obersten Geschoss des Hochhauses im Potsdamer Weg. © René Priebe • PR-Video

Die 88 Jahre alte Bewohnerin konnte laut Polizei nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Weitere Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Das Feuer sei gegen 5.30 Uhr im Obergeschoss eines Wohnhauses im Stadtteil Vogelstang ausgebrochen und habe sich dann schnell ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Es seien zeitweise über 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort gewesen.

Mittlerweile konnte das gesamte Feuer gelöscht werden. Die Feuerwehr sei noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt.

Ein Feuerwehrsprecher sprach davon, dass Flammen aus einem Fenster geschlagen und dadurch auch Teile des Hochhausdaches in Brand gesetzt hätten. Auch auf Aufnahmen von vor Ort war zu sehen, wie Flammen aus dem obersten Geschoss schlugen.