Hoher Schaden: Tanklastwagen brennt auf Firmengelände komplett aus

Niederorschel - Ein mit Lösungsmittel beladener Tanklastwagen ist in Niederorschel (Kreis Eichsfeld) komplett ausgebrannt.

Die Feuerwehr konnte den Brand auf dem Firmengelände löschen. Der Schaden ist jedoch enorm. © Feuerwehr Deuna

Der Lastwagen war in der Nacht zu Freitag aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Den Angaben nach stand der Tanklastwagen auf einem Firmengelände in der Industriestraße im Ortsteil Deuna.

Laut Polizei entstand durch den Brand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Ein Feuerwehrmann wurde während des Einsatzes verletzt. Er wurde anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen, allerdings wurde der Tanklastwagen bei dem Brand vollständig zerstört. Eine Entladestation auf dem Firmengelände sei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden.