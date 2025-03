Holz in Brand: Feuerwehr rückt im Erzgebirge aus

Schneeberg - Feuerwehreinsatz im Erzgebirge : Die Einsatzkräfte rückten am Samstagnachmittag zu einem Feuer in Schneeberg aus.

Die Feuerwehr löschte das brennende Holz. © Niko Mutschmann

Nach ersten Informationen war Unterholz in einem Waldstück an der Straße "An der Himmelfahrt" in Brand geraten.

Das Feuer breitete sich auf etwa 50 Quadratmetern aus.

Bevor es sich weiter ausbreiten konnten, löschten es die Einsatzkräfte mit Wasser und Schaummittel.