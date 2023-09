Hotel brennt: Hunderte Gäste und Mitarbeiter evakuiert

Rimbach - Im Keller des "Hotel Bayerischer Hof" in Rimbach im oberpfälzischen Landkreis Cham brach ein Feuer aus und richtete einen enormen Schaden an.

Das Feuer brach im Keller des Hotels aus und griff dann auf das Erdgeschoss über. © vifogra

Die Flammen griffen am Montagabend auf das Erdgeschoss des Gebäudes über, konnten aber durch ein Großaufgebot der Feuerwehr eingedämmt werden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten 170 Hotelgäste und Angestellte das Gebäude verlassen.

Weil das Hotel nicht mehr bewohnbar ist, wurden Gäste in einer benachbarten Schulturnhalle untergebracht. Der Schulbetrieb für Dienstag wurde daher abgesagt.



Der Brand habe die Feuerwehr die ganze Nacht in Atem gehalten, sagte Michael Stahl, Kreisbrandrat im Landkreis Cham, am Dienstag. Nach seiner Kenntnis seien sieben Menschen durch das Feuer am Montagabend verletzt worden, sagte Stahl weiter. Drei von ihnen seien ins Krankenhaus gebracht, vier ambulant behandelt worden.