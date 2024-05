02.05.2024 10:06 Hunderte Tiere verenden bei Feuer in Mastanlage in Lübars!

In Lübars kam es am Mittwochmorgen zu einem Brand in einer Schweinemastanlage. Mehrere Tiere wurden Opfer der Flammen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Lübars - Am Mittwoch kam es in Lübars (Landkreis Jerichower Land) zum Brand einer Schweinemastanlage, bei dem mehrere Hundert Tiere verendeten. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa Nach Angaben der Polizei soll das Feuer in den frühen Morgenstunden ausgebrochen sein. Durch dieses brannten mehrere Gebäudeteile vollständig aus. Kameraden der Feuerwehr waren noch bis zum Abend mit den Löscharbeiten beschäftigt. Laut Medienbericht des MDR sollen etwa 200 Tiere den Flammen zum Opfer gefallen sein. Derzeit können keine Angaben zur Brandursache gemacht werden. Die Ermittlungen wurden jedoch aufgenommen. Nach Polizeiinformationen sei ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden.

Titelfoto: Niklas Treppner/dpa