15.02.2024 12:17 527 Hunderttausende Euro Schaden: Event-Scheune vollständig zerstört!

In Hardegsen kam es am Donnerstag zu einem Großbrand in einer ehemaligen Scheune. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz.

Von Sophie Marie Kemnitz

Hardegsen - Seit dem frühen Donnerstag waren Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einem Großbrand in einer Scheune nahe Göttingen (Niedersachsen) im Einsatz. Die ehemalige Scheune brannte vollständig aus. © Mennecke/Kreisfeuerwehr Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer in einer Scheune nahe Göttingen ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, sei das als Event-Halle genutzte Gebäude trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr vollständig niedergebrannt. Durch den Brand entstand ein Schaden zwischen 400.000 und 500.000 Euro. In der ehemaligen Scheune wurden unter anderem Veranstaltungstechnik- und Materialien gelagert. Zudem sollen sich Fahrzeuge in der Halle befunden haben. Verletzte soll es nicht gegeben haben. Die B241 Höhe der Straße Zementfabrik wurde für den Einsatz und weitere Arbeiten voll gesperrt. Genauere Informationen zur Brandursache sind derzeit nicht bekannt.

