Inferno in Klebstoff-Fabrik: Arbeiter löst offenbar Explosion bei Gabelstapler-Unfall aus

Shepherd (USA) - In einer Chemiefabrik in Texas ist ein gigantisches Feuer ausgebrochen.

Das Inferno nahm in der Frühschicht seinen Lauf. © Twitter/GT SD Jack’s

Inferno, Rauch und Zerstörung.

In der Klebstofffabrik "Sound Resource Solutions" in Shepherd (Texas) ereignete sich am Mittwochmorgen eine gewaltige Explosion. Eine riesige Rauchsäule stieg in den Himmel. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Mindestens ein Arbeiter wurde verletzt.

Die Behörden riefen die Anwohner auf, in ihren Häusern zu bleiben, die Fenster geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten. In der Gegend kam es vereinzelt zu Stromausfällen. Auch eine Schule musste geräumt werden.

Wie der Sender ABC13 berichtet, kam es zur Explosion, als ein Gabelstaplerfahrer einen Propangas-Tank transportieren sollte. Aus noch zu klärender Ursache geriet der mehr als 3000 Liter fassende Behälter in Brand. Eine rissige Verpuffung war die Folge.

Der Mann verletzte sich demnach leicht. Alle Arbeiter konnten das Gelände rechtzeitig verlassen. Zum Zeitpunkt des Unglücks sollen sich 19 Menschen in der Fabrik aufgehalten haben.

Nach Behördenangaben gerieten weitere brennbare Flüssigkeiten in Brand. Die Rede war von großen Mengen Diesel, Terpentin und anderen Chemikalien. Auf dem Gelände sollen auch viele andere giftige Substanzen gelagert worden sein.