Jugendliche stecken Teenager in Packstation: Scherz endet mit Feuerwehreinsatz!

Dortmund - Einen außergewöhnlichen Einsatz erlebte die Dortmunder Feuerwehr am Freitagabend.

Mithilfe eines Spezialgerätes öffnete die Feuerwehr das Fach der Packstation. © Feuerwehr Dortmund

Denn die Rettungskräfte wurden alarmiert, weil ein Jugendlicher in einem XL-Fach einer DHL-Packstation eingeschlossen war und sich nicht mehr selbstständig befreien konnte.

Doch wie war der Teenager überhaupt in diese verzwickte Lage geraten? Nach Informationen der Bild-Zeitung hatten ausgerechnet seine eigenen Freunde den 14-Jährigen "spaßeshalber" in das Fach manövriert. Was als Scherz gedacht war, entwickelte sich schließlich zum Desaster, als die Freunde den Teenager nicht mehr aus dem Fach bekamen.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute am Einsatzort im Außenbezirk Derne stellte sich dann glücklicherweise schnell heraus: Der junge Mann war wohlauf und hatte sogar etwas zu trinken dabei.

Nach wenigen Minuten war seine Zwangslage wieder beendet: Mithilfe eines speziellen Akku-Rettungsgerätes öffnete die Feuerwehr das Postfach, sodass der Teenager wieder frische Luft atmen konnte.