10.09.2023 18:14 Brand auf Balkon: Feuerwehr mit 28 Kräften im Einsatz!

Von Max Patzig

Karlsruhe - Großeinsatz in der Karlsruher Waldstadt! Feuerwehr und Rettungsdienst in der Waldstadt im Einsatz. © EinsatzReport24/Tim Müller Gegen 15.20 Uhr kam es am heutigen Sonntag auf dem Balkon einer Wohnung an der Insterburger Straße zu einem Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Den Angaben nach sei unklar, wie genau sich die Gegenstände auf dem Balkon entzündeten. Innerhalb von 13 Minuten hätten die Kameraden die Flammen jedoch unter Kontrolle gehabt. In der Folge mussten sechs Personen dem Rettungsdienst übergeben werden. Zwei von ihnen kamen anschließend in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr erklärte. Feuerwehreinsätze 900 Schweine sterben in Flammeninferno: Brand verursacht Millionenschaden Das Mehrfamilienhaus wurde nach dem Brand auf Glutnester kontrolliert und die betroffene Wohnung belüftet. Danach konnten die insgesamt 28 Einsatzkräfte der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen anrückten, wieder zu ihren Wachen zurückkehren. Verschiedene Gegenstände gerieten auf einem Balkon in Brand. Die Kameraden löschten die Flammen zügig und holten alles herunter. © EinsatzReport24/Tim Müller Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Titelfoto: Montage: EinsatzReport24/Tim Müller (2)