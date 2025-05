Zwei Hausbrände in einer Nacht: Für 66-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät

Karlsruhe - In Karlsruhe brannten in der Nacht auf Freitag gleich zwei Häuser. Ein Feuer endete dabei leider tödlich.

Alles in Kürze

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um den 66-jährigen Wohnungsinhaber. Ein weiterer Nachbar brachte sich selbst in Sicherheit und wurde anschließend vorsorglich auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Die Höhe des entstandenen Schadens war am Morgen noch unklar.

Dort war eine Wohnung im ersten Stock aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Die Kameraden konnten den Brand zwar schnell löschen, allerdings fanden sie einen leblosen Mann. Die Rettungskräfte vor Ort konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr von einem Feuermelder alarmiert und zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Durlach auf der Reichenbachstraße gerufen.

Kurz nach Mitternacht war es bereits in der Nordweststadt zu einem Wohnungsbrand gekommen. Bei dem Feuer in der Straße Am Rennbuckel wurde eine Person leicht verletzt, außerdem verursachten die Flammen einen Sachschaden von rund 200.000 Euro.

Auch in ein angrenzendes Haus sei Rauch gelangt, erklärte die Feuerwehr. Es musste daher gelüftet werden. Rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort.