Katzen-Besitzerin hört lautes Miauen: Dann muss die Feuerwehr anrücken

Schwalmtal - Die Feuerwehr im nordrhein-westfälischen Schwalmtal ist an diesem Wochenende zu einem tierischen Rettungseinsatz ausgerückt: Ein junger Kater hatte eine 15 Meter hohe Tanne erklommen - und saß in der Baumkrone fest.

Kater Blacky hat seinen Katzenkumpels nun eine abenteuerliche Geschichte zu erzählen. © Feuerwehr Schwalmtal

Wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr schilderte, waren die Kameraden am Samstagvormittag gegen 11.11 Uhr von der aufgeregten Besitzerin des Tieres alarmiert worden, nachdem ihr eineinhalb Jahre alter Kater sie durch lautstarkes Miauen auf seine missliche Lage aufmerksam gemacht hatte.

Demnach hatte der Stubentiger namens Blacky zuvor einen unbeobachteten Moment genutzt, um durch die geöffnete Terrassentür hinaus in den Garten der Frau zu entwischen, um dort das sonnige Wetter zu genießen.

Vermutlich angelockt durch Vogelgezwitscher erklomm der neugierige Vierbeiner dann die hohe Tanne im Garten seines Frauchens, ehe ihn offenbar der Mut verließ, als er die Baumkrone erreicht hatte.

Die alarmierte Feuerwehr rückte umgehend zum Einsatzort in der Breslauer Straße aus, dort stellte der Einsatzleiter allerdings fest, dass eine Rettung über eine normale Leiter aufgrund der Höhe, in der Blacky festsaß, nicht möglich war.

Die Kameraden forderten daher kurzerhand eine Drehleiter an, mit der das in Not geratene Tier schließlich gerettet werden konnte. Ein Feuerwehrmann barg den Kater behutsam in luftiger Höhe und brachte ihn zurück auf sicheren Boden.