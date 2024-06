18.06.2024 17:22 1.226 Kein weiter Weg zu den Flammen: Gebäude neben Ortsfeuerwehr brennt!

Am heutigen Dienstagnachmittag geriet ein leerstehendes Gebäude in Neueibau in Flammen.

Von Chris Pechmann

Neueibau - Die Feuerwehr hatte es nicht weit: Am heutigen Dienstagnachmittag stand ein leerstehendes Gebäude im Kottmarer Ortsteil Neueibau (Lankreis Görlitz) in Flammen - knapp 50 Meter von dem Haus der Ortswehr entfernt. An der Eibauer Straße, nicht weit von der Ortswehr Neueibau entfernt, geriet am Nachmittag ein leerstehendes Gebäude in Brand. © xcitepress Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bekannt gab, wurde der Brand gegen 15.30 Uhr bei den Behörden gemeldet. Laut Vorort-Informationen konnten Brandbekämpfer das Feuer mittlerweile anscheinend unter Kontrolle bringen. Der Einsatz dauert aktuell noch an (Stand: 17.21 Uhr). Angaben zur Brandursache oder etwaigen verletzten Personen liegen derzeit noch nicht vor. Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. © xcitepress Im Einsatz sind Ortswehren der Gemeinde Kottmar und Leutersdorf. Auch der Rettungsdienst ist vor Ort.

Titelfoto: Fotomontage: xcitepress