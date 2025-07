Kellerbrand in der Börde: Zwei Bewohner müssen ins Krankenhaus

Oschersleben - Blaulicht in der Börde: Am Samstagnachmittag brannte der Keller eines Mehrfamilienhauses. Zwei Menschen wurden verletzt.

Alles in Kürze

In Oschersleben brach ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus aus. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Feuerwehr-Förderverein Oschersleben

Gegen 14.30 Uhr wurde der Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Diesterwegring in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) gemeldet.

Wie der Feuerwehr-Förderverein Oschersleben auf Facebook schreibt, hatten beim Eintreffen der Kameraden alle Bewohner das Haus bereits verlassen.

Im Kellerraum brannten demnach Möbel und Unrat. Die Gegenstände wurden nach draußen gebracht und dort schnell abgelöscht.

Der Einsatz wurde nach etwa eineinhalb Stunden abgeschlossen und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zwei der Mieter meldeten Unwohlsein und wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, teilte das Polizeirevier Börde mit.