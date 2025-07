27.07.2025 14:14 13.077 Nach Brand in Ostsachsen: Haus unbewohnbar - Halbe Million Euro Schaden

In Oppach geriet am Samstagmorgen ein Haus in Flammen - die Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort.

Von Janina Rößler

Oppach - Nachdem am Samstagmorgen ein Brand in Oppach (Landkreis Görlitz) ausgebrochen war, ist nun klar, dass das Haus vorerst unbewohnbar ist. Der Sachschaden beträgt etwa eine halbe Million Euro! Alles in Kürze Brand in Oppach: Haus unbewohnbar nach Feuer.

Sachschaden beträgt etwa halbe Million Euro.

Feuer brach auf Balkon aus und griff auf Nachbarhaus über.

Niemand verletzt, Brandursache noch unklar.

Polizei ermittelt, Zigarette als mögliche Ursache. Mehr anzeigen Gegen sechs Uhr am Samstagmorgen brach in einem Wohnhaus ein Feuer aus. © LausitzNews.de/ Jens Kaczmarek Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, brach das Feuer gegen sechs Uhr morgens auf dem Balkon eines Gebäudes in der Löbauer Straße aus. Schnell griffen die Flammen auch auf das angrenzende Haus über. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und begann sofort mit den Löscharbeiten. Möglicherweise war eine Zigarette der Auslöser der Flammen. © LausitzNews.de/ Jens Kaczmarek Auch nach fast drei Stunden waren die Einsatzkräfte weiterhin vor Ort. © LausitzNews.de/ Jens Kaczmarek Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Es gibt jedoch den ersten Verdacht, dass eine Zigarette das Feuer ausgelöst haben könnte - ein Brandursachenermittler soll nun Klarheit bringen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Erstmeldung vom 26. Juli, 9.05 Uhr, zuletzt aktualisiert am 27. Juli um 14.14 Uhr

Titelfoto: LausitzNews.de/ Jens Kaczmarek