Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: Sechs Kinder müssen ins Krankenhaus
Hettstedt - Feueralarm im Landkreis Mansfeld-Südharz: Am Donnerstagmorgen brannte dort der Keller eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Kinder mussten ins Krankenhaus.
Gegen 10.15 Uhr fing der Keller des Hauses in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Hettstedt (Sachsen-Anhalt) Feuer.
Die Kameraden der Feuerwehr wurden informiert, dass sich wohl noch zahlreiche Kinder im Haus aufhalten.
Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, wurden insgesamt sechs Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und acht Jahren sowie ein Elternteil über die Drehleiter gerettet.
Die Kleinen wurden zur Überprüfung ins Krankenhaus gebracht, die Polizei konnte allerdings keine Angaben zum gesundheitlichen Stand der Kinder machen.
Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich schnell und lüftete das Haus, bevor die übrigen Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren durften.
Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, geht derzeit aber von fahrlässiger Brandstiftung aus.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa