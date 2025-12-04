Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: Sechs Kinder müssen ins Krankenhaus

Hettstedt - Feueralarm im Landkreis Mansfeld-Südharz: Am Donnerstagmorgen brannte dort der Keller eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Kinder mussten ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr ging in Hettstedt gegen einen Kellerbrand vor. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 10.15 Uhr fing der Keller des Hauses in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Hettstedt (Sachsen-Anhalt) Feuer.

Die Kameraden der Feuerwehr wurden informiert, dass sich wohl noch zahlreiche Kinder im Haus aufhalten.

Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, wurden insgesamt sechs Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und acht Jahren sowie ein Elternteil über die Drehleiter gerettet.

Die Kleinen wurden zur Überprüfung ins Krankenhaus gebracht, die Polizei konnte allerdings keine Angaben zum gesundheitlichen Stand der Kinder machen.