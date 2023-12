19.12.2023 10:34 Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: Zwei Personen verletzt!

In Dassel kam es am Dienstag zum Brand eines Kellers in einem Mehrfamilienhaus. Zwei Personen wurden hierbei verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Dassel - Am frühen Dienstagmorgen kam es im Dasseler Ortsteil Relliehausen (Landkreis Northeim) zu einem Kellerbrand, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Eine genaue Schadenhöhe und Brandursache konnte noch nicht benannt werden. (Symbolbild) © 123RF/kzenon Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache gegen 0.20 Uhr in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Waldstraße aus. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnten alle Bewohner des Hauses evakuiert werden. Zwei Personen erlitten jedoch Rauchgasvergiftungen und mussten in das Einbecker Bürgerspital gebracht werden. Der Brand konnte zwar schnell gelöscht werden, das Haus ist aber erst mal nicht bewohnbar.

Zur Brandursache und der Schadenhöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Titelfoto: 123RF/kzenon