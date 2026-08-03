KI wird zum Lebensretter! Fünf Menschen durch Kohlenmonoxid verletzt

Solingen - In der Nacht zu Montag musste die Feuerwehr Solingen ( NRW ) zur Neuenkamper Straße ausrücken. Insgesamt fünf Menschen hatten eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten.

Die Feuerwehr war in der Nacht zu Montag mit starken Kräften in der Neuenkamper Straße in Solingen im Einsatz. © Tim Oelbermann

Wie die Floriansjünger mitteilen, klagten mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses über starke Kopfschmerzen und Schwindelgefühle.

Eine Person befragte daraufhin eine Künstliche Intelligenz (KI) zu den Symptomen - ein Glücksfall, wie sich schnell herausstellte: Die KI äußerte den Verdacht einer Vergiftung mit dem geruchs- und farblosen Kohlenmonoxid-Gas (CO). "Daraufhin wählten die Bewohner den Notruf", berichtet die Feuerwehr.

Vor Ort eingetroffen, nahmen die Einsatzkräfte mit Unterstützung der Stadtwerke Solingen Messungen vor. In der betroffenen Wohneinheit konnte allerdings kein Kohlenmonoxid festgestellt werden.

Parallel dazu begann ein Notarzt mit der Untersuchung eines Bewohners. Und tatsächlich: Im Blut des Mannes wurde ein erhöhter CO-Wert erfasst.

Anschließend wurde das gesamte Wohnhaus geräumt und alle Anwohnerinnen und Anwohner umfangreich getestet. "Bei allen Bewohnern wurden geringe Werte von CO im Blut nachgewiesen", so die Feuerwehr. Zur Sicherheit wurden sogar drei verschiedene Messgeräte eingesetzt.