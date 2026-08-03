Wohnungsbrand in Düsseldorf: Feuerwehr macht schrecklichen Fund

Düsseldorf - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Siemensstraße in Düsseldorf ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Die Düsseldorfer Feuerwehr war am Sonntagabend in der Siemensstraße im Einsatz. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Das Feuer war am Sonntagabend gegen 19 Uhr in einer Wohnung im Stadtteil Oberbilk ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Bei den Lösch- und Rettungsarbeiten fanden Einsatzkräfte die zunächst vermisste Person tot auf. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Wohnungen. Der Sachschaden blieb begrenzt auf die Brandwohnung und eine weitere Wohnung, die durch Löschwasser beschädigt wurde.