Mehrere Hektar Getreide brennen im Harz: Feuer breitete sich schnell aus

Thale - Bei Neinstedt, einem Ortsteil von Thale im Landkreis Harz , hat ein Getreidefeld samt einem Waldstück gebrannt.

Im Harz musste ein Löschflugzeug anrücken. Mehrere Hektar Feld brannten. © Matthias Bein/dpa

Die Feuerwehr sei am Sonntag um 13 Uhr alarmiert worden, sagte ein Sprecher. Als die ersten Kräfte eintrafen, habe ein Feldrand gebrannt.

Das Feuer habe sich im stehenden Getreide schnell ausgebreitet, eine Waldinsel auf dem Feld umschlossen und auf sie übergegriffen.

Die Brandfläche sei etwa acht bis neun Hektar groß. Zwei Löschflugzeuge kamen dem Sprecher zufolge zum Einsatz und unterstützten die rund 120 Einsatzkräfte von acht Ortsfeuerwehren.

Am Nachmittag liefen die Nachlöscharbeiten.