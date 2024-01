Kind spielt mit einem Feuerzeug: Villa von Football-Profi Hill brennt

Berkshire Court (USA) - Am vorgestrigen Mittwochnachmittag (Ortszeit) fing das Anwesen des NFL-Sportlers Tyreek Hill (29) in Berkshire Court, nordwestlich von Miami (Florida, USA), Feuer. Der US-Football-Profi und Star-Receiver der Miami Dolphins sowie seine Familie brachten sich daraufhin in Sicherheit. Jetzt wurde der vermeintliche Auslöser für den Brand bekannt.