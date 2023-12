Als Frauenschläger rausgeworfen, jetzt vom selben Klub geehrt

Baltimore (Maryland/USA) - Die Baltimore Ravens werden vor dem NFL-Spiel gegen die Miami Dolphins zu Silvester ihren ehemaligen Running Back Ray Rice (36) als "Legend of the Game" (Deutsch: Legende des Spiels) ehren. Rice flog 2014 aus dem Team und der ganzen NFL, nachdem ein Video aufgetaucht war, in dem er seine damalige Verlobte brutal schlug.

Doch dies änderte sich schlagartig, als 2014 ein Video auftauchte, in dem der damals 27-Jährige seine Verlobte Janay Palmer (35) in einem Fahrstuhl heftig ins Gesicht schlug, bis sie bewusstlos wurde. Anschließend zog er sie aus dem Fahrstuhl.

Ray Rice ist nun schon länger wieder gern gesehener Gast bei den Ravens. (Archivbild) © Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Als die Aufnahmen öffentlich wurden, war Rice mit Palmer bereits verheiratet. Vor Gericht verweigerte sie die Aussage, weshalb die Anklage gegen den 36-Jährigen fallengelassen wurde.

Die beiden sind noch immer verheiratet und haben zwei Kinder.

Nun erhält der gebürtige New Yorker von seinem Ex-Klub die Auszeichnung "Legend of the Game", was vor allem in feministischen Kreisen alles andere als gut ankommt.

Der Klub begründet seine Entscheidung mit dem Wandel des ehemaligen Sportstars, der nun Kindern American Football beibringt.

Rice gehe mit seiner Tat offen um, spreche regelmäßig mit dutzenden NFL- und College-Teams darüber, um Menschen aufzuklären und vor allem jungen Männern zu ermutigen, an sich zu arbeiten.

Außerdem spendete er seit 2014 mehr als zwei Millionen Dollar an Initiativen gegen häusliche Gewalt.