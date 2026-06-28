Kinder klagten über Kreislaufprobleme: Massenanfall an Verletzten bei Jugendfeuerwehr-Zeltlager

Eilenburg - Die extreme Hitze hat am Sonntag offenbar zu einem Massenanfall an Verletzten beim Zeltlager einer Jugendfeuerwehr geführt.

Einsatzkräfte in der Kiesgrube in Eilenburg. Bei einem Zeltlager war es dort am Sonntag zu einem Massenanfall an Verletzten gekommen. © Leipzig FireFighter

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24 bestätigte, waren gegen 11.04 Uhr Notrufe aus dem Zeltlager eingegangen, das zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Kiesgrube in Eilenburg stattfand.

"Uns wurden mehrere Patienten mit Kreislaufproblemen gemeldet. Aufgrund der hohen Anzahl an Kindern und Jugendlichen haben wir sogleich einen Massenanfall ausgelöst", so der Sprecher.

Mehrere Kräfte des Rettungsdienstes des Landkreises Nordsachsen sowie der Schnelleinsatzgruppen aus Taucha und Eilenburg eilten umgehend zum Ort des Geschehens, wo sich die Lage bestätigte.

Nach aktuellem Stand sollen vor Ort 13 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahren festgestellt worden sein, die über Kreislaufprobleme klagten.

Die Kinder und Jugendlichen wurden daraufhin zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.