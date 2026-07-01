Hitze-Blog für Leipzig: LVB nehmen Betrieb wieder auf!
Leipzig - Die Hitzewelle, die das Thermometer in der Messestadt am Wochenende auf bis zu 40 Grad klettern ließ, ist vorerst überstanden. Die neue Woche soll nun Abkühlung bringen
Für das Wochenende hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben und auch in den Nächten war kaum mit Abkühlung zu rechnen. Verantwortlich dafür war das Hoch "Hartmut."
"Die Aussichten sind wirklich hochsommerlich heiß - und rekordverdächtig heiß noch dazu", sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD).
Auch einige Konzerte und Veranstaltungen erlagen der Hitze, viele wurden abgesagt oder in klimatisierte Räume verschoben.
In unserem TAG24-Blog informieren wir Euch über alle aktuellen Entwicklungen.
29. Juni, 20.05 Uhr: LVB nehmen Betrieb wieder auf!
Wie die LVB am Montagabend mitteilten, rollt die Linie 1 inzwischen wieder und verbindet den Leipziger Westen mit der Innenstadt.
Vorerst laufe der Betrieb im Pendelverkehr. Das Ziel sei nach wie vor, wie bereits am Sonntagabend formuliert: Fahrgästen schrittweise wieder direkte Verbindungen zwischen den Randlagen und der Innenstadt anzubieten und dort den Übergang zu den planmäßig verkehrenden Buslinien zu ermöglichen.
Bei weiterer intensiver Nachtarbeit sollen weitere Linien am Dienstag ebenfalls wieder an den Start gehen können.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
29. Juni, 12.26 Uhr: Verklebte LVB-Schienen werden mit Trockeneis bearbeitet
Erst wird der grobe Schmutz abgeschabt, dann kommt das Trockeneis: Leipzigs Schienen werden mit einer überraschenden Technik von den Verschmutzungen befreit.
Zehn Minuten werde für einen Meter gebracht, sagte eine Mitarbeiterin am Wilhelm-Leuschner-Platz. Besonders der Innenstadtring ist von verklebten Schienen betroffen.
Wann die Trams wieder wie gewohnt fahren, ist weiter unklar. Ein regulärer Betrieb ist am Montag ausgeschlossen.
29. Juli, 12.11 Uhr: LVB schenkt Nutzern nextbike-Freiminuten
"Wir wissen, wie anstrengend die aktuelle Situation für alle ist", schreiben die Leipziger Verkehrsbetriebe am Mittag. Um trotz der im ganzen Stadtgebiet ausgefallenen Straßenbahnen mobil bleiben zu können, werden registrierten LeipzigMOVE-Nutzern nun 30 Freiminuten pro nextbike-Ausleihe spendiert.
Die Aktion läuft noch bis Freitag um 23.59 Uhr. Währenddessen wird auf Hochtouren weiter an den Schienen gearbeitet, damit der Straßenbahnverkehr in den nächsten Tagen möglichst bald wieder aufgenommen werden kann.
29. Juni, 6.45 Uhr: Wetterdienst warnt vor Gewittern
Die extreme Hitze scheint vorerst ein Ende zu haben: Laut dem Deutschen Wetterdienst sind am Montag in Leipzig lediglich Höchstwerte bis zu 26 Grad zu erwarten.
Die Kaltfront bringt allerdings auch jede Menge Regen. Gewitter und starke Windböen mit sich, weshalb eine Unwetterwarnung ausgesprochen wurde.
28. Juni, 18.22 Uhr: Leipzigs Straßenbahnen bleiben auch am Montag stehen
"Der Straßenbahnverkehr der Leipziger Verkehrsbetriebe ist auch am Montag nicht regulär möglich", teilten die LVB am frühen Sonntagabend mit.
Nachdem die Extrem-Hitze am Samstag Fugengussmasse schmilzen und in die Schienen der Straßenbahnen liefen ließ, würde unter Hochdruck daran gearbeitet, die Schäden zu beheben. Ziel sei es nun, Betrieb schrittweise wieder aufzunehmen - "im besten Fall auf bestimmten Abschnitten im Laufe des Montags."
Voraussetzung dafür sei, dass die jeweiligen Streckenabschnitte vollständig gereinigt und sicher befahrbar sind.
28. Juni, 15.46 Uhr: Massenanfall an Verletzten bei Jugendfeuerwehr-Zeltlager
Beim Zeltlager einer Jugendfeuerwehr in der Kiesgrube Eilenburg ist es am Sonntag zu einem Massenanfall an Verletzten gekommen. Mehrere Kinder und Jugendliche hatten über Kreislaufprobleme geklagt.
Nach Informationen von TAG24 mussten 13 Personen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.
28. Juni, 14.50 Uhr: Straßenbahnfahrer packen mit an - unklar, ob die Bahnen am Montag fahren
Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) wurden durch die Hitze heftig getroffen. Seit Samstagabend fährt keine Straßenbahn mehr, die Schienen und Weichen sind und auch zahlreiche Fahrzeuge sind beschädigt. Ein sicherer Straßenbahnbetrieb ist aktuell nicht möglich.
Wie das Unternehmen am Sonntag auf Facebook mitteilte, werden die technischen Teams aktuell von 100 Straßenbahnfahrer und -fahrerinnen bei der Reinigung auf den Betriebshöfen unterstützt.
Trotzdem gibt es noch keine Garantie, dass der Verkehr wirklich, wie aktuell geplant, in der Nacht zu Montag wieder aufgenommen werden kann. "Jeder betroffene Abschnitt muss geprüft und instand gesetzt werden, bevor die Straßenbahnen dort wieder sicher fahren können", erklärten die LVB.
Gegen 17 Uhr soll es ein Update geben, ob die Straßenbahnen am Montag wieder fahren. TAG24 wird Euch über alles Wichtige informieren.
28. Juni, 14.18 Uhr: Abkühlung kommt wohl am Montag
Viele Menschen in der Messestadt sehnen sich danach, dass das die Temperaturen sowohl tagsüber, als auch in der Nacht, etwas sinken. Eine Kaltfront könnte die Abkühlung bringen.
Laut dem Deutschen Wetterdienst sind einige Gebiete in Sachsen schon in der Nacht zu Montag von Gewittern betroffen. Danach sinken auch die Temperaturen.
Leipzig muss aber wohl noch etwas durchhalten. Die Prognosen sprechen momentan für eine weitere warme Nacht. Mehr dazu findet ihr in unserem Artikel: "Fünfter Tag mit extremer Hitze in Leipzig: Wann kommt denn nun die erhoffte Abkühlung?"
28. Juni, 9.46 Uhr: Ungewöhnliche Abkühlung im Leipziger Zoo
Wenn man nach einem kühlen Ort in Leipzig sucht, denkt man wohl erst ziemlich spät an das Gondwanaland im Zoo Leipzig.
Doch der Zoo bestätigte auf Facebook, dass in der Tropenerlebniswelt konstant Temperaturen um die 26 Grad herrschen - und damit immerhin 13 Grad weniger als die erwartete Höchsttemperatur am Sonntag.
Die gleichbleibenden Werte sind für die dort lebenden Tiere und Pflanzen wichtig und werden mit Hilfe von aufwendiger Technik jeden Tag sichergestellt. Der Zoo hat auch bei der Hitze geöffnet.
28. Juni, 8.25 Uhr: Straßenbahngleise werden freigekratzt
Der Straßenbahnverkehr in Leipzig kam wegen der extremen Hitze am Samstag zum Erliegen. Auch am Sonntag bleiben die Fahrzeuge in den Betriebshöfen.
Währenddessen arbeiten die Leipziger Verkehrsbetriebe unter Hochdruck an einer Lösung. Wie ein TAG24-Reporter am Goerdelerring erfuhr, sind einige Arbeiter seit 5.30 Uhr im Dienst und kratzen die Fugengussmasse heraus, die durch die Hitze in Weichen und Schienen gelaufen und dort verklumpt ist.
Weitere Informationen hier.
28. Juni, 7.20 Uhr: Am Sonntag wieder bis zu 39 Grad erwartet
Bereits am vierten Tag in Folge gibt der Deutsche Wetterdienst für den heutigen Sonntag eine amtliche Hitzewarnung heraus. Bei dünnen Schleierwolken und viel Sonne, sollen die Temperaturen in Leipzig noch einmal auf bis zu 39 Grad klettern.
In der Nacht zu Montag bzw. am Montagmorgen warnen die Meteorologen dann vor Hitzegewittern mit Unwetterpotential durch Starkregen, schwere Sturmböen und Hagel. Die genaue Entwicklung ist ingesamt noch unsicher.
27. Juni, 22.16 Uhr: Das waren die Tageshöchstwerte am Samstag
Die Wetter-Station Holzhausen hat am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr mit 39 Grad die heißeste Phase des Tages gemessen. Bei der Station am Flughafen Leipzig/Halle "Runway Nord 2" kletterte das Thermometer gegen 15.30 Uhr sogar auf unglaubliche 42 Grad.
Die für die Nacht erwarteten Tiefstwerte liegen voraussichtlich bei 25 Grad.
27. Juni, 21.21 Uhr: Straßenbahnverkehr wird bis in die Nacht zu Montag eingestellt
In Leipzig rollen auch am gesamten Sonntag sowie bis in die Nacht zum Montag keine Straßenbahnen. Das teilten die LVB am späten Samstagabend mit.
Grund sind weiterhin erhebliche Hitzeschäden an Schienen und Weichen. Ein sicherer Straßenbetrieb sei daher derzeit nicht möglich, hieß es. Man arbeite mit Hochdruck daran, das Ausmaß der Schäden zu erfassen und die betroffenen Anlagen wieder betriebsbereit zu machen.
Der Busverkehr solle weiterhin so weit wie möglich planmäßig aufrechterhalten werden. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation sowie der anhaltend hohen Hitzebelastung könne es jedoch vereinzelt zu Ausfällen oder Verspätungen kommen.
Die LVB bitten alle Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Verbindungen zu informieren.
27. Juni, 18.03 Uhr: LVB stellen Tram-Betrieb bis Mitternacht ein
Aufgrund der Wetterverhältnisse löst sich an vielen Stellen der Asphalt in der Messestadt, während auch die Klimaanlagen an ihre Grenzen kommen. Nun reagieren die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) mit einer drastischen Maßnahme und stellen den Betrieb sämtlicher Straßenbahnlinien bis 23.59 Uhr ein.
Weitere Infos findet Ihr hier.
27. Juni, 15.51 Uhr: Ventilatoren sind Mangelware in der Innenstadt
Während das Thermometer weiter in Richtung der 40-Grad-Marke klettert, wird die Sehnsucht nach einer kühlen Brise immer größer. Wer jetzt aber dachte, er könnte sich mal eben schnell frischen Wind in die eigenen vier Wände holen, wird in der Leipziger Innenstadt aktuell bitter enttäuscht: Ventilatoren sind absolute Mangelware.
Sowohl bei MediaMarkt in den Höfen am Brühl als auch in der Filiale im Hauptbahnhof blickt man momentan nur auf leere Verkaufsflächen. Selbes Spiel bei Obi: "Zurzeit nicht auf Lager", heißt es dort auf Nachfrage.
Auch im erst am Freitagmorgen neu eröffneten Coolblue-Store auf der Grimmaischen Straße sieht es nicht besser aus. Zwar habe man noch ein paar Geräte im Lager gehabt, diese seien jedoch im Handumdrehen vergriffen gewesen, erklärte ein Mitarbeiter.
27. Juni, 12.10 Uhr: Konzert von Roland Kaiser in Halle (Saale) beginnt später
Wegen der extremen Hitze hat Roland Kaiser (74) den Beginn seiner Konzerte auf der Peißnitzinsel in Halle (Saale) um eine Stunde nach hinten verschoben.
Wie der Veranstalter mitteilte, beginnt das Konzert am Samstag erst 20.30 Uhr. Der Einlass startet um 18.30 Uhr. Am Sonntag beginnt das Konzert um 20 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.
Außerdem sind Wasserflaschen 1,5 Liter PET pro Person zugelassen.
27. Juni, 7.53 Uhr: Bis zu 40 Grad am Samstag angekündigt
Auch für den heutigen Samstag hat der DWD wieder eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben. Es ist der 3. Tag dieser Warnsituation in Folge.
An der Wetterstation am Flughafen Leipzig/Halle wurden um 7 Uhr morgens 25 Grad gemessen. Die Experten erwarten, dass das Thermometer am Samstagmittag 38 Grad und am -abend dann 40 Grad anzeigen wird. Dazu scheint überwiegend die Sonne bei schwachem Wind.
26. Juni, 21.39 Uhr: Das waren die Tageshöchstwerte am Freitag
Die Wetter-Station Holzhausen hat am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr mit 35 Grad die heißeste Phase des Tages gemessen. Bei der Station am Flughafen Leipzig/Halle "Runway Nord 2" kletterte das Thermometer gegen 17.30 Uhr sogar auf 38 Grad.
Die für die Nacht erwarteten Tiefstwerte liegen voraussichtlich bei 23 Grad.
26. Juni, 17.16 Uhr: Belantis bleibt am Sonntag zu
"Eure Sicherheit und das Wohl unseres Teams liegen uns sehr am Herzen", schrieb der Freizeitpark "Belantis" am Freitag auf Instagram. Wegen der hohen Temperaturen werden die Öffnungszeiten angepasst.
Am Samstag öffnet der Park von 10 bis 15 Uhr, am Sonntag bleibt er komplett geschlossen. Wer für Sonntag schon ein Ticket hatte, wurde von den Betreibern angeschrieben. Am Samstag wird das Wasser im Bistro und den Shops zum halben Preis verkauft.
An den Tageskassen wird außerdem ein gratis Wiederkehr-Ticket angeboten, um "Belantis" bei milderen Temperaturen nochmal zu besuchen.
26. Juni, 15.55 Uhr: Uni Leipzig muss Hörsäle und Bibliothek schließen
Die Universität Leipzig schließt mehrere Räumlichkeiten am Campus Augustusplatz wegen der Hitze. Sowohl Freitag als auch am Wochenende bleiben viele Hörsäle und zeitweise sogar die Campus-Bibliothek zu.
Studenten sollen sich darauf einstellen, dass Lehrveranstaltungen deshalb kurzfristig abgesagt werden könnten. Alle geplanten Prüfungen sollen aber stattfinden.
Welche Bibliotheken sonst noch von Einschränkungen betroffen sind, lest Ihr auf der Webseite der Universitätsbibliotheken.
26. Juni, 15.15 Uhr: Connewitzer Kiez-Flohmarkt wird verschoben
Eigentlich sollte am Sonntag der zweite Connewitzer Kiez-Flohmarkt des Jahres stattfinden. Aufgrund der erwarteten großen Hitze haben sich die Organisatoren nun jedoch entschieden, die Veranstaltung zu verschieben.
Nachgeholt werden soll das Trödel-Event exakt eine Woche später, am 7. Juli.
26. Juni, 14.55 Uhr: Märchen-Premiere der Leipziger Oper abgesagt
Die Oper Leipzig und die Schaubühne Lindenfels haben ihre für Samstag 15 Uhr geplante Premiere des musikalischen Märchens "Pit und Paula - frisch versalzen" abgesagt.
"Der Auftritt des Kinder- und Jugendchores wäre nicht zu verantworten", teilten die Verantwortlichen mit. Der neue Premierentermin ist am kommenden Dienstag (30. Juni) um 11 Uhr ebenfalls in der Schaubühne Lindenfels auf der Karl-Heine-Straße.
Alle Infos zu Tickets und einem möglichen Zusatztermin findet Ihr unter anderem auf der Webseite der Schaubühne.
26. Juni, 12.49 Uhr: Kletterpark und Adventure-Park Markkleeberg schließen
Auch der Markkleeberger Kletterpark und die daneben liegende Minigolf-Anlage bleiben von Freitag (12 Uhr) bis einschließlich den kompletten Sonntag geschlossen.
"Wir freuen uns darauf, euch bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen", schrieb der Kletterpark auf Instagram.
26. Juni, 11.01 Uhr: Öffentliche Lagerfeuerstellen und Grillplätze dürfen nicht benutzt werden
Am Freitagvormittag hat die Stadt die Nutzung der öffentlich ausgewiesenen Feuerstellen und öffentlichen Grillplätze untersagt. Grund dafür ist die mittlere bis hohe Waldbrandgefahr.
Das betrifft die Feuerstellen im Stadtwald in der Friesenstraße, Nonnenweg/ Waldgebiet Nonne und Waldstraße/ Marienweg und die öffentlichen Grillplätze im Friedenspark, im Rosental, im Rabet, im Lene-Voigt-Park und im Erholungspark Lößnig-Dölitz.
Sie sollen wieder freigegeben werden, sobald die Wetterlage sich entspannt. Bis dahin sollen aber alle Leipzigerinnen und Leipziger sich in Waldgebieten besonders vorsorgend verhalten und auf den Brandschutz achten.
26. Juni, 10.53 Uhr: Erfrischungskarte - Wo es am heißesten ist und wo nicht
Vor allem im dicht bebauten Stadtgebiet ist die Hitzebelastung teilweise extrem, was dann auch dazu führt, dass es sich nachts nicht anfühlt. Die Stadt Leipzig hat auf Ihrer Webseite eine Karte veröffentlicht, wo die heißesten und kühlsten Orte in Leipzig sichtbar sind.
Besonders heiß ist es in engen Straßenzügen und offenen Plätzen. Der Augustusplatz, die Grimmaische Straße und der Naschmarkt gehören beispielsweise zu den Orten mit der extremsten Hitzebelastung.
Abkühlung gibt es hingegen in den Parks und Wäldern, wie beispielsweise im Rosental (abseits der großen Wiese und dem Teich), Clara-Zetkin-Park, Friedenspark und natürlich dem Auwald. Dort ist die Belastung am geringsten.
Die Verbraucherzentrale Sachsen hat außerdem Tipps veröffentlicht, mit welchem Essen und Trinken Ihr Eurem Körper bei der Hitze etwas Gutes tun könnt. Mehr dazu im Artikel: "Hitzewelle erreicht Höhepunkt: Was wichtig ist bei der Ernährung und was gar nicht geht".
26. Juni, 8.20 Uhr: Leipzig knackt am Wochenende die 40 Grad
Auch am Wochenende ist nicht mit Abkühlung in Leipzig und Umgebung zu rechnen. Vielmehr steigen die Temperaturen noch weiter, erreichen am Samstag und Sonntag voraussichtlich bis zu 41 Grad, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).
Bereits am Freitag bis zu 38 Grad erwartet und in der kommenden Nacht fallen die Werte nicht unter 22 Grad. Dabei soll fast das ganze Wochenende die Sonne scheinen. Erst am Sonntag sind abends Hitzegewitter möglich.
Am Montag soll sich die Lage dann wieder etwas entspannen, das Quecksilber zeigt dann "nur" noch maximal 30 Grad an und es muss mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.
25. Juni, 22.01 Uhr: Das waren die Tageshöchstwerte am Donnerstag
Die Wetterstation Holzhausen hat am Donnerstag gegen 17 Uhr satte 35 Grad gemessen. Bei der Station am Flughafen Leipzig/Halle "Runway Nord 2" kletterte das Thermometer gegen 17.30 Uhr sogar auf 36 Grad.
Die für die Nacht erwarteten Tiefstwerte liegen voraussichtlich um die 20 Grad.
25. Juni, 20.44 Uhr: Westhafen Festival findet wie geplant statt
Das Westhafen-Festival findet am Samstag wie geplant statt! "Wir basteln noch an genügend Plätzen, wo ihr euch erfrischen könnt. Genügend Wasser zum fairen Preis haben wir am Start!", teilte der Club auf Instagram mit.
Das Event startet am Samstag um 14 Uhr. Tickets und weitere Infos findet Ihr hier.
25. Juni, 15.04 Uhr: Autobahnen werden nach Hitzeschäden abgesucht
Schon vor dem 40-Grad-Wochenende wird auf Sachsens Autobahnen verstärkt nach Hitzeschäden Ausschau gehalten.
Vor allem auf älteren, stark befahrenen Betonfahrbahnen können bei großer Hitze die sogenannten Blow-ups auftreten, teilte die Autobahn GmbH mit. Zudem könnten sich Asphaltdecken bei großer Hitze verformen und Spurrinnen bekommen.
Sollten Schäden registriert werden, würden diese umgehend repariert werden. Bei "Blow-ups" müsse der Beton abgetragen und durch Asphalt ersetzt werden.
25. Juni, 13.45 Uhr: Familien-Open-Air im Herr Kauzig fällt aus
Auch das Open Air "Familie geht tanzen" am Sonntagnachmittag im "Herr Kauzig"-Biergarten fällt der Hitze zum Opfer. Die Veranstalter der WM-Special-Edition für die ganze Familie haben bei Instagram sogar eine Umfrage gemacht, bei der 92 Prozent sich fürs Verschieben ausgesprochen haben.
Das Event findet jetzt am 13. September statt.
25. Juni, 12.58 Uhr: Leipziger Kirchen laden zum Durchatmen ein
Am Wochenende sollen die Temperaturen weiter ansteigen. Wer einen kühlen Ort zum durchatmen braucht, darf dies während der Hitzewelle in den Kirchen der Leipziger Evangelisch-lutherische Kirchgemeinden tun.
Besucher sind herzlich eingeladen, sich hinter den dicken Mauerwerken abzukühlen und auszuruhen.
25. Juni, 12.30 Uhr: Lok Leipzigs Testspiel abgesagt
Das wäre dann schon gesundheitsgefährdend. Das für den Samstagnachmittag geplante Testspiel von Fußball-Regionalligist Lok Leipzig gegen den VfB Zwenkau wurde am Donnerstag abgesagt. "Bei erwarteten Temperaturen um die 40 Grad wäre ein reguläres Fußballspiel praktisch unmöglich", schreiben die Blau-Gelben.
Beide Klubs hätten sich einvernehmlich auf eine Absage geeinigt und wollen die Partie zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr nachholen.
25. Juni, 11.37 Uhr: Sommerfest der Volkssolidarität abgesagt
Auch die Organisatoren des Sommerfestes der Volkssolidarität in Engelsdorf haben die Reißleine gezogen und die Veranstaltung am Samstag abgesagt. Sie wird auf den 12. September verschoben.
25. Juni, 11.13 Uhr: Festumzug in Liebertwolkwitz fällt aus
Der eigentlich für Samstagnachmittag geplante Festumzug im Rahmen des Heimatfestes Liebertwolkwitz fällt nach Angaben des Ortsvorstehers ins Wasser. Ob weitere Veranstaltungen verschoben oder abgesagt werden müssen, ist aktuell noch nicht klar.
25. Juni, 11 Uhr: Jüdische Woche ändert Veranstaltungen
Die Jüdische Woche hat angesichts der Hitzewelle einige Event-Änderungen bekannt gegeben: Demnach wird die Abschlussveranstaltung in die 1. Etage des klimatisierten Museums der bildenden Künste verlegt. Die Konzerte am Samstag müssen hingegen komplett entfallen.
Darüber hinaus wird der geplante "Tour der Toleranz"-Fahrradausflug am Sonntag in eine kurze, schattige Wanderung umfunktioniert. Die Route führt demnach vom Jüdischen Gedenkstein in der Parthenstraße über die Deutschen Zentralbücherei für Blinde bis hin zum Gedenkort der ehemaligen Synagoge in der Zentralstraße.
25. Juni, 9.47 Uhr: SFV sagt Wettbewerbe auf Landesebene ab
Aufgrund der extremen Wetterlage hat der Sächsische Fußball-Verband (SFV) sämtliche Meisterschafts- und Pflichtspiele auf Landesebene im Junioren- und Juniorinnenbereich sowie den Landestalentetag am Wochenende abgesagt.
"Unter diesen Bedingungen ist eine verantwortungsvolle Durchführung des Spielbetriebes nicht möglich", so die Erklärung. Der SFV appelliert zudem sowohl an die Kreis- und Stadtfußballverbände als auch örtlichen Vereine, die Durchführung der geplanten Spiele kritisch zu prüfen.
25. Juni, 9.38 Uhr: Gohliser Sommerfest abgesagt
Wie der Bürgerverein Gohlis mitteilt, muss das diesjährige Sommerfest am Samstag aufgrund der erwarteten extremen Temperaturen abgesagt werden.
"Es wäre gegenüber unseren Gästen, den Künstlern, den Standbetreibern und vor allem gegenüber unseren ehrenamtlichen Mitgliedern absolut unverantwortlich", schreiben die Organisatoren. Das Fest soll im Spätsommer nachgeholt werden, ein Termin steht allerdings noch nicht fest.
25. Juni, 8.05 Uhr: Deutsche Bahn bietet kostenlose Stornierungen an
Wer aufgrund der massiven Hitze lieber auf längere Bahnfahrten verzichten möchte, kann seine Reisen nun kostenlos stornieren. Möglich ist das bei Fernreisen bis zum 30. Juni, für die man die Tickets bis spätestens am 23. Juni gekauft hat.
Alle Infos dazu findet Ihr im Extra-Artikel "Hitze-Kulanz bei der Deutschen Bahn: Kunden können Fernreise stornieren und bekommen Geld zurück".
24. Juni, 17.32 Uhr: Waldbrandgefahr steigt - Warnungen für mehrere Gebiete
Die hohen Temperaturen sorgen für eine erhöhte Waldbrandgefahr in der Stadt Leipzig, dem Landkreis Leipzig und dem Landkreis Nordsachsen.
Im Landkreis Nordsachsen wurde am Mittwoch bereits in einigen Gebieten die Waldbrandgefahrenstufe 4 (hohe Gefahr) erreicht. Das teilten der Deutsche Wetterdienst und der Freistaat Sachsen mit. Im Landkreis Leipzig wird ab Donnerstag in einigen Bereichen Stufe 4 erreicht.
Ab Freitag gilt dann für alle drei Landkreise eine hohe Waldbrandgefahr. Bei dieser Stufe wird empfohlen, Waldgebiete zur eigenen Sicherheit zu meiden. Außerdem dürfen die Hauptwege nicht verlassen werden.
24. Juni, 16.04 Uhr: Stadtfestumzug in Schkeuditz abgesagt
Die große Kreisstadt Schkeuditz hat für das am Wochenende anstehende Stadtfest Konsequenzen gezogen. Das Fest findet zwar weiterhin statt, allerdings wird der Umzug am Samstag, zu dem sich 1500 Personen angemeldet hatten, wegen der hohen Temperaturen abgesagt. Das erklärte die Stadt am Mittwoch auf ihrer Webseite.
"Die erwartete Hitze stellt eine erhebliche Belastung dar – nicht nur für Kinder und ältere Menschen, sondern für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer", hieß es dort. Der Umzug soll im kommenden Jahr nachgeholt werden.
Die Feuerwehr wird auf dem Rathausplatz für Abkühlung sorgen. Zusätzlich werden Wasservernebler und -sprengler aufgestellt. Alle Besucherinnen und Besucher werden gebeten, eigenverantwortlich auf ihre Gesundheit zu achten und ihre Pläne den Witterungsbedingungen anzupassen.
24. Juni, 14.58 Uhr: Hier gibt es kostenlose Erfrischungen
Bei den heißen Temperaturen ist es vor allem wichtig, genug zu trinken. An den Trinkbrunnen der Leipziger Wasserwerke gibt es im ganzen Stadtgebiet kostenlos eine Abkühlung. Insgesamt gibt es 32 fest installierte und fünf mobile Brunnen, die an hochfrequentierten Orten aufgestellt werden.
Der drei Meter hohe Riesenbrunnen "Brunno" steht aktuell am Wilhelm-Leuschner-Platz. Die Wasserwerke garantieren beste Qualität und die Brunnen spülen sich selbst.
Eine Karte mit einer Übersicht, wo die Wasserspender stehen, findet Ihr auf der Webseite der Leipziger Wasserwerke.
24. Juni, 13.40 Uhr: Jugend-Fußball-Turnier abgesagt
Am Sonntag sollte in der Sportschule "Egidius Braun" der beliebte Leipziger-Cup stattfinden. Wie die Veranstalter am Mittwoch auf Facebook ankündigten, wurde das Fußballturnier "nach ausführlicher Diskussion und Abwägung aller Optionen" abgesagt.
Ursprünglich waren die Pokalendspiele von den Teams der A- bis G-Jugend angesetzt, sowieso ein Turnier der "Liga für Alle" im Inklusionsfußball.
Nachholtermine sollen zeitnah angekündigt werden.
24. Juni, 13.50 Uhr: Beliebtes Parkfest abgesagt
Das Abtnaundorfer Parkfest am kommenden Samstag wurde am Dienstagabend offiziell abgesagt. Aufgrund des Wetters hätten einige Künstler und Teilnehmer bereits abgesagt, was den ganzen Ablauf des Festes ins Wanken bringt.
Ein Ersatztermin wird gesucht, es ist aber unklar, ob es in diesem Jahr noch dazu kommt.
Weitere Informationen zu dem Thema findet Ihr im Artikel: Dieses Mal wirklich! Beliebtes Parkfest in Leipzig abgesagt.
Titelfoto: privat