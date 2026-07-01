01.07.2026 06:00 Hitze-Blog für Leipzig: LVB nehmen Betrieb wieder auf!

Eine Hitzewelle erfasste Leipzig, zur neuen Woche soll es aber wieder kühler werden. TAG24 fasst die Entwicklungen zusammen.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler, Eric Mittmann, Juliane Bonkowski, Annika Rank, Tamina Porada, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Die Hitzewelle, die das Thermometer in der Messestadt am Wochenende auf bis zu 40 Grad klettern ließ, ist vorerst überstanden. Die neue Woche soll nun Abkühlung bringen

Eine Abkühlung wird in den kommenden Tagen notwendig sein. © Sebastian Willnow/dpa Für das Wochenende hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben und auch in den Nächten war kaum mit Abkühlung zu rechnen. Verantwortlich dafür war das Hoch "Hartmut." "Die Aussichten sind wirklich hochsommerlich heiß - und rekordverdächtig heiß noch dazu", sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Auch einige Konzerte und Veranstaltungen erlagen der Hitze, viele wurden abgesagt oder in klimatisierte Räume verschoben. Leipzig Lokal 1,5 Stunden ohne Strom: Haushalte im Leipziger Osten von Versorgung abgeschnitten In unserem TAG24-Blog informieren wir Euch über alle aktuellen Entwicklungen.

29. Juni, 20.05 Uhr: LVB nehmen Betrieb wieder auf!

Wie die LVB am Montagabend mitteilten, rollt die Linie 1 inzwischen wieder und verbindet den Leipziger Westen mit der Innenstadt. Vorerst laufe der Betrieb im Pendelverkehr. Das Ziel sei nach wie vor, wie bereits am Sonntagabend formuliert: Fahrgästen schrittweise wieder direkte Verbindungen zwischen den Randlagen und der Innenstadt anzubieten und dort den Übergang zu den planmäßig verkehrenden Buslinien zu ermöglichen. Bei weiterer intensiver Nachtarbeit sollen weitere Linien am Dienstag ebenfalls wieder an den Start gehen können.

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Die LVB gaben am Montagabend bekannt, dass der Betrieb schrittweise wieder an den Start geht. Die Linie 1 rollt bereits wieder.

29. Juni, 12.26 Uhr: Verklebte LVB-Schienen werden mit Trockeneis bearbeitet

Erst wird der grobe Schmutz abgeschabt, dann kommt das Trockeneis: Leipzigs Schienen werden mit einer überraschenden Technik von den Verschmutzungen befreit. Zehn Minuten werde für einen Meter gebracht, sagte eine Mitarbeiterin am Wilhelm-Leuschner-Platz. Besonders der Innenstadtring ist von verklebten Schienen betroffen. Wann die Trams wieder wie gewohnt fahren, ist weiter unklar. Ein regulärer Betrieb ist am Montag ausgeschlossen.

Eine Mitarbeiterin bearbeitet die verklebten Schienen mit Trockeneis. © Silvio Bürger

29. Juli, 12.11 Uhr: LVB schenkt Nutzern nextbike-Freiminuten

"Wir wissen, wie anstrengend die aktuelle Situation für alle ist", schreiben die Leipziger Verkehrsbetriebe am Mittag. Um trotz der im ganzen Stadtgebiet ausgefallenen Straßenbahnen mobil bleiben zu können, werden registrierten LeipzigMOVE-Nutzern nun 30 Freiminuten pro nextbike-Ausleihe spendiert. Die Aktion läuft noch bis Freitag um 23.59 Uhr. Währenddessen wird auf Hochtouren weiter an den Schienen gearbeitet, damit der Straßenbahnverkehr in den nächsten Tagen möglichst bald wieder aufgenommen werden kann.

29. Juni, 6.45 Uhr: Wetterdienst warnt vor Gewittern

Die extreme Hitze scheint vorerst ein Ende zu haben: Laut dem Deutschen Wetterdienst sind am Montag in Leipzig lediglich Höchstwerte bis zu 26 Grad zu erwarten. Die Kaltfront bringt allerdings auch jede Menge Regen. Gewitter und starke Windböen mit sich, weshalb eine Unwetterwarnung ausgesprochen wurde.

Zum Wochenstart wird es ungemütlich in Leipzig. © Alexander Wolff/onw-images/dpa

28. Juni, 18.22 Uhr: Leipzigs Straßenbahnen bleiben auch am Montag stehen

"Der Straßenbahnverkehr der Leipziger Verkehrsbetriebe ist auch am Montag nicht regulär möglich", teilten die LVB am frühen Sonntagabend mit. Nachdem die Extrem-Hitze am Samstag Fugengussmasse schmilzen und in die Schienen der Straßenbahnen liefen ließ, würde unter Hochdruck daran gearbeitet, die Schäden zu beheben. Ziel sei es nun, Betrieb schrittweise wieder aufzunehmen - "im besten Fall auf bestimmten Abschnitten im Laufe des Montags." Voraussetzung dafür sei, dass die jeweiligen Streckenabschnitte vollständig gereinigt und sicher befahrbar sind.

Die Arbeiten an Leipzigs Schienennetz gehen unter Hochdruck weiter. Zum Wochenstart müssen die Trams allerdings noch stehen bleiben, wie die LVB nun mitteilten. © EHL Media / Björn Stach

28. Juni, 15.46 Uhr: Massenanfall an Verletzten bei Jugendfeuerwehr-Zeltlager

Beim Zeltlager einer Jugendfeuerwehr in der Kiesgrube Eilenburg ist es am Sonntag zu einem Massenanfall an Verletzten gekommen. Mehrere Kinder und Jugendliche hatten über Kreislaufprobleme geklagt. Nach Informationen von TAG24 mussten 13 Personen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Einsatzkräfte in der Kiesgrube in Eilenburg. Bei einem Zeltlager war es dort am Sonntag zu einem Massenanfall an Verletzten gekommen. © Leipzig FireFighter

28. Juni, 14.50 Uhr: Straßenbahnfahrer packen mit an - unklar, ob die Bahnen am Montag fahren

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) wurden durch die Hitze heftig getroffen. Seit Samstagabend fährt keine Straßenbahn mehr, die Schienen und Weichen sind und auch zahlreiche Fahrzeuge sind beschädigt. Ein sicherer Straßenbahnbetrieb ist aktuell nicht möglich. Wie das Unternehmen am Sonntag auf Facebook mitteilte, werden die technischen Teams aktuell von 100 Straßenbahnfahrer und -fahrerinnen bei der Reinigung auf den Betriebshöfen unterstützt. Trotzdem gibt es noch keine Garantie, dass der Verkehr wirklich, wie aktuell geplant, in der Nacht zu Montag wieder aufgenommen werden kann. "Jeder betroffene Abschnitt muss geprüft und instand gesetzt werden, bevor die Straßenbahnen dort wieder sicher fahren können", erklärten die LVB. Gegen 17 Uhr soll es ein Update geben, ob die Straßenbahnen am Montag wieder fahren. TAG24 wird Euch über alles Wichtige informieren.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe teilten auf Social Media mehrere Bilder von den Schäden und wie die Arbeiten momentan vorangehen. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Leipziger Verkehrsbetriebe

28. Juni, 14.18 Uhr: Abkühlung kommt wohl am Montag

Viele Menschen in der Messestadt sehnen sich danach, dass das die Temperaturen sowohl tagsüber, als auch in der Nacht, etwas sinken. Eine Kaltfront könnte die Abkühlung bringen. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind einige Gebiete in Sachsen schon in der Nacht zu Montag von Gewittern betroffen. Danach sinken auch die Temperaturen. Leipzig muss aber wohl noch etwas durchhalten. Die Prognosen sprechen momentan für eine weitere warme Nacht. Mehr dazu findet ihr in unserem Artikel: "Fünfter Tag mit extremer Hitze in Leipzig: Wann kommt denn nun die erhoffte Abkühlung?"

28. Juni, 9.46 Uhr: Ungewöhnliche Abkühlung im Leipziger Zoo

Wenn man nach einem kühlen Ort in Leipzig sucht, denkt man wohl erst ziemlich spät an das Gondwanaland im Zoo Leipzig. Doch der Zoo bestätigte auf Facebook, dass in der Tropenerlebniswelt konstant Temperaturen um die 26 Grad herrschen - und damit immerhin 13 Grad weniger als die erwartete Höchsttemperatur am Sonntag. Die gleichbleibenden Werte sind für die dort lebenden Tiere und Pflanzen wichtig und werden mit Hilfe von aufwendiger Technik jeden Tag sichergestellt. Der Zoo hat auch bei der Hitze geöffnet.

28. Juni, 8.25 Uhr: Straßenbahngleise werden freigekratzt

Der Straßenbahnverkehr in Leipzig kam wegen der extremen Hitze am Samstag zum Erliegen. Auch am Sonntag bleiben die Fahrzeuge in den Betriebshöfen. Währenddessen arbeiten die Leipziger Verkehrsbetriebe unter Hochdruck an einer Lösung. Wie ein TAG24-Reporter am Goerdelerring erfuhr, sind einige Arbeiter seit 5.30 Uhr im Dienst und kratzen die Fugengussmasse heraus, die durch die Hitze in Weichen und Schienen gelaufen und dort verklumpt ist. Weitere Informationen hier.

Die Schäden an den Gleisen sind erheblich. © EHL Media / Björn Stach

28. Juni, 7.20 Uhr: Am Sonntag wieder bis zu 39 Grad erwartet

Bereits am vierten Tag in Folge gibt der Deutsche Wetterdienst für den heutigen Sonntag eine amtliche Hitzewarnung heraus. Bei dünnen Schleierwolken und viel Sonne, sollen die Temperaturen in Leipzig noch einmal auf bis zu 39 Grad klettern. In der Nacht zu Montag bzw. am Montagmorgen warnen die Meteorologen dann vor Hitzegewittern mit Unwetterpotential durch Starkregen, schwere Sturmböen und Hagel. Die genaue Entwicklung ist ingesamt noch unsicher.

Leipzig steht ein weiterer Tag mit extremer Hitze bevor. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

27. Juni, 22.16 Uhr: Das waren die Tageshöchstwerte am Samstag

Die Wetter-Station Holzhausen hat am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr mit 39 Grad die heißeste Phase des Tages gemessen. Bei der Station am Flughafen Leipzig/Halle "Runway Nord 2" kletterte das Thermometer gegen 15.30 Uhr sogar auf unglaubliche 42 Grad.



Die für die Nacht erwarteten Tiefstwerte liegen voraussichtlich bei 25 Grad.