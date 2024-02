22.02.2024 17:29 Kinderwagen in Mehrfamilienhaus angezündet: Mutter und Kinder verletzt!

In Staßfurt zündeten Unbekannte am Mittwoch einen Kinderwagen in einem Mehrfamilienhaus an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Von Sophie Marie Kemnitz

Staßfurt - In einem Mehrfamilienhaus in Staßfurt (Salzlandkreis) kam es am Mittwochabend zu einer schweren Brandstiftung, bei der eine Bewohnerin und ihre zwei Kinder verletzt wurden. Der Brand konnte vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, setzten bislang unbekannte Täter einen Kinderwagen in Brand, der sich unter der Kellertreppe befand. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits gelöscht, der Hausflur jedoch verrußt und die Stromleitung beschädigt. Anwohner wurden vorerst evakuiert. Eine Bewohnerin und ihre beiden zwei Jahre und fünf Monate alten Kinder mussten aufgrund einer Rauchgasvergiftung in ein Klinikum gebracht werden. Feuerwehreinsätze Defektes Kabel sorgt für Zimmerbrand: Zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz Nach Angaben der Polizei ist das Haus weiterhin bewohnbar. Der Schaden befindet sich im vierstelligen Bereich. Hinweise zur Tat oder den mutmaßlichen Tätern nimmt die Polizei des Salzlandkreises unter Tel. 03471-3790 entgegen.

Titelfoto: Britta Pedersen/dpa