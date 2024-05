15.05.2024 16:22 7.475 Kita-Brand in Sachsen: Gebäude komplett evakuiert!

Eine Kita in Steinberg (Vogtland) stand am Mittwochmittag in Flammen: Das Gebäude musste komplett evakuiert werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Von Julian Winkler

Steinberg - Großer Feuerwehreinsatz am Mittwochmittag im Vogtland: Eine Kita stand lichterloh in Flammen - dichter Rauch stieg in die Höhe, die Feuerwehr musste mit mehreren Löschtrupps gegen die Flammen kämpfen! Großeinsatz der Feuerwehr im Vogtland: Die Kita "Steinbergwichtel" im Steinberger Ortsteil Rothenkirchen brannte am Mittwochmittag. © Mike Müller Betroffen ist die Kita "Steinbergwichtel" im Steinberger Ortsteil Rothenkirchen. Laut Polizei kam es gegen 13.30 Uhr wegen Bauarbeiten am Dach zu einer Rauchentwicklung. Anschließend brach ein Feuer aus, die Kita wurde umgehend evakuiert. "Verletzt wurde glücklicherweise niemand", so eine Polizeisprecherin: "Die Kinder wurden anschließend von ihren Eltern abgeholt."

Noch immer kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen. Aktuell ist auch ein Bagger im Einsatz, der offenbar Teile des Dachs entfernt. Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Erstmeldung: 15. Mai, 16.22 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.25 Uhr Nach dem Brand war auch ein Bagger im Einsatz, der offenbar Dachteile entfernte. © Niko Mutschmann Kita "Steinbergwichtel" erst vor Kurzem saniert Erst im vergangenen Jahr wurde die Kita "Steinbergwichtel" aufwändig saniert. Unter anderem wurden die Gruppenräume vergrößert und neu gestrichen. Zusätzlich wurden Akustik-Decken eingebaut, damit das Miteinander für Kinder und Erzieher angenehmer wird. Im Jahr 2010 wurde auf dem Dach eine Solaranlage installiert. Diese reicht locker, um den Stromverbrauch des Kindergartens (Waschmaschine, Beleuchtung und andere Geräte) zu decken. In der Kita ist Platz für 85 Kinder, die in sechs Gruppen betreut werden.

