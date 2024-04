09.04.2024 15:13 6.383 Klassenraum in Flammen: Schule evakuiert!

Einsatz für die Feuerwehr in Moritzburg! Am Dienstagmittag brach in der Kurfürst-Moritz-Schule ein Brand aus.

Von Maximilian Schiffhorst

Moritzburg - Einsatz für die Feuerwehr in Moritzburg (Landkreis Meißen)! Am heutigen Dienstagmittag brach gegen 12.25 Uhr in der Kurfürst-Moritz-Schule ein Brand aus. Am Dienstagmittag musste die Feuerwehr in den Moritzburger Ortsteil Boxdorf zur Kurfürst-Moritz-Schule ausrücken. © Roland Halkasch Bei Ankunft der Kameraden drang bereits dichter, dunkler Rauch aus dem Gebäude. Schüler und Lehrer konnten sich infolge einer sofort eingeleiteten Evakuierung rechtzeitig ins Freie retten. Ein Kind soll wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden sein. Der Brand war offenbar im Werkraum der Oberschule ausgebrochen. Die Flammen vernichteten die dort befindliche Einrichtung. Feuerwehreinsätze Übel riechender Lkw: Sieben Personen wegen Explosions-Gefahr evakuiert Eine Ausbreitung des Feuers konnte ersten Angaben zufolge verhindert werden. Die Brandursache muss nun ermittelt werden. Die Flammen beschädigten eine Fensterfront. © Roland Halkasch Der Werkraum brannte aus. © Roland Halkasch Die Hauptstraße und die Schulstraße im Ortsteil Boxdorf waren während des Einsatzes zeitweise gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Titelfoto: Roland Halkasch