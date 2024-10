04.10.2024 13:37 Kleinkind schließt Mutter und Oma im Bad ein, dann brennt es plötzlich!

Von Bastian Küsel

Oldenburg - Dramatischer Zwischenfall in Oldenburg: Dort rettete die Polizei am vergangenen Mittwoch einen Säugling und zwei Frauen aus einer brennenden Wohnung. Am vergangenen Mittwoch hat es in einer Wohnung in Oldenburg gebrannt. Zwei Frauen waren von einem Dreijährigen im Bad eingeschlossen worden. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa Wie die Beamten am heutigen Freitag mitteilten, waren die Einsatzkräfte gegen 15.15 Uhr über den Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wehdestraße informiert worden. Als die ersten Polizisten vor Ort eintrafen, entdeckten sie zwei Frauen, die sich hinter einem Fenster der betroffenen Wohnung bemerkbar machten. Die Beamten verschafften sich daraufhin gewaltsam Zugang zu der Wohnung. Während ein Polizist einen zwei Monate alten Säugling aus der Wohnung brachte, befreite sein Partner die beiden Frauen aus dem Badezimmer. Feuerwehreinsätze Nach teurer Renovierung: Historischer Bahnhof fängt Feuer Das dreijährige Kleinkind der Familie hatte demnach im Spiel seine Mutter und Großmutter in dem Badezimmer eingeschlossen und anschließend die Wohnung verlassen. Das Essen auf dem eingeschalteten Herd hatte sich kurz darauf entzündet und den Brand verursacht. Die Feuerwehr musste die verqualmte Wohnung belüften, größerer Schaden entstand jedoch nicht. Während von den Bewohnern niemand verletzt wurde, kam ein Polizist mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Er konnte die Klinik aber bereits wieder verlassen.

Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa