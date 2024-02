25.02.2024 14:32 2.935 Großbrand auf Dreiseithof: Flammen greifen auf Wohnhaus über

In Klingenberg ist am Sonntagmittag auf einem Dreiseithof im Ortsteil Beerwalde ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern an.

Von Simone Bischof

Klingenberg - In der Gemeinde Klingenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, ist am Sonntagmittag auf einem Dreiseithof im Ortsteil Beerwalde ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf das Wohnhaus des Hofs über. © Roland Halkasch Ersten Ermittlungen zufolge brachen die Flammen gegen 11.10 Uhr in einer Garage aus, in der ein Lastkraftwagen stand. Das Feuer breitete sich rasch aus und zog auch ein angrenzendes Wohnhaus in Mitleidenschaft, sagte ein Sprecher der Polizei Dresden gegenüber TAG24. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dreiseithof bereits in Flammen. Die Löscharbeiten dauern an. Im Einsatz sind derzeit mehr als 80 Feuerwehrleute. Feuerwehreinsätze Anwohnerin bemerkt Flammen: Familie verliert Haus nach Brand Weil die Wasserversorgung in Beerwalde begrenzt ist, muss das Löschwasser auch aus der Umgebung herangeschafft werden. Die Straße, die am Dreiseithof vorbeiführt, ist gesperrt. Die Flammen waren in einer Garage ausgebrochen. © Roland Halkasch Mit mehreren Strahlrohren bekämpften mehr als 80 Feuerwehrleute den Brand. © Roland Halkasch Am Gebäude entstand massiver Schaden. © Roland Halkasch Verletzt wurde bei dem Unglück niemand. Alle Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

