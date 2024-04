22.04.2024 09:00 Knall schreckt Anwohner auf - Kurz darauf steht ein Haus in Flammen

In Hohen Neuendorf (Brandenburg) knallte es am späten Sonntagabend und schreckte die Anwohner aus dem Schlaf. Kurz stand ein Einfamilienhaus in Flammen.

Von Mia Goldstein

Brandenburg - In Hohen Neuendorf (Brandenburg) knallte es am späten Sonntagabend und schreckte die Anwohner auf. Kurz stand ein Einfamilienhaus in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zum Brand in den Brandenburger Ortsteil Stolpe aus. © Morris Pudwell Anwohner im Ortsteil Stolpe alarmierten gegen 20 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie den Knall aus dem benachbarten Haus der Dorfstraße vernahmen und anschließend Flammen emporstiegen sahen. Es entwickelte sich rasch eine große Rauchwolke, die sich in der Gegend ausbreitete. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von rund 90 Einsatzkräften an. Feuerwehreinsätze Dreifache Brandstiftung in nur einer Nacht: Feuerteufel hält Einsatzkräfte auf Trab Mindestens ein Bewohner sei ersten Informationen zufolge bei dem Brand mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Einfamilienhaus in Hohen Neuendorf (Brandenburg) steht in Flammen. © Morris Pudwell Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Morris Pudwell