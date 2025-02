Familie zeigt die gleichen Symptome: Sanitäter alarmieren sofort Polizei und Feuerwehr

Nettetal - Das ist gerade noch mal gut gegangen! In Nettetal im Kreis Viersen haben Einsatzkräfte eine fünfköpfige Familie aus einer Wohnung gerettet, in der Kohlenmonoxid ausgetreten war. Die Polizei nahm den Vorfall zum Anlass, einen eindringlichen Appell an alle Bürger zu richten.