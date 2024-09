18.09.2024 11:07 1.352 Kontroll-Leuchte blinkt - Plötzlich geht Luxus-SUV in Flammen auf!

Ein hochwertiges Auto geriet am Montag in Oberhof in Brand. Die Feuerwehr löschte diesen.

Von Carsten Jentzsch

Oberhof - Fahrzeug-Brand im thüringischen Oberhof: Erst ging die Kontroll-Leuchte an, am Ende war das hochwertige Auto ein Fall für die Feuerwehr! In Oberhof - im Thüringer Wald - stand ein BMW in Brand. © Freiwillige Feuerwehr Oberhof/Montage Der Wagen geriet am Montagmittag in der Theo-Neubauer-Straße in Brand. Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) Suhl TAG24 mitteilte, habe die Polizei durch die Rettungsleitstelle von dem Fahrzeugbrand erfahren. Den Angaben zufolge hatte der Fahrer während der Fahrt bemerkt, dass eine Kontroll-Leuchte anging. "Daraufhin hielt er an, stieg aus und dann begann das Auto zu brennen." Verletzte habe es zum Glück nicht gegeben, so die LPI. Bei dem Fahrzeug handelte es sich den Angaben nach um einen BMW X7. Feuerwehreinsätze Altes Kino in Bad Homburg steht lichterloh in Flammen: Großeinsatz der Feuerwehr Nach bisherigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt hierfür ursächlich, hieß es vonseiten der Polizei. Am Ende war der BMW ein Fall für die Feuerwehr. © Freiwillige Feuerwehr Oberhof Der Brand konnte von der hinzugerufenen Feuerwehr gelöscht werden. Am Auto entstand ein Schaden von schätzungsweise 70.000 Euro.

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Oberhof