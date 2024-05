09.05.2024 13:23 2.941 Krematorium in Vollbrand: Sind auch Leichen und Urnen betroffen?

Bei einem Brand in einem Krematorium in Mechernich (Kreis Euskirchen) haben zwei Hallen in Flammen gestanden.

Mechernich - Bei einem Brand in einem Krematorium in Mechernich (Kreis Euskirchen) haben zwei Hallen in Flammen gestanden. Bei dem Brand am Mittwochmittag wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. © Sebastian Klemm Wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte, entwickelte sich das Feuer in einer der Hallen im Bereich des Gaseinlasses an einem Ofen. Das Feuer breitete sich über eine Styroporluke auf das Dach in einer zweiten Halle aus. Nach den Löscharbeiten durch die örtliche Feuerwehr seien derzeit ein Durchgangsflur und eine Halle einsturzgefährdet, hieß es weiter. Feuerwehreinsätze Akkuladestation gerät in Brand: Haus unbewohnbar Bei dem Brand am Mittwochmittag wurden weder Leichen noch Asche in den Urnen beschädigt. Es wurde auch niemand verletzt. Der Kühlraum blieb über ein Notstromaggregat weiter in Betrieb. Jetzt gilt es für die Ermittler der Polizei noch, die Ursache für den Brand herauszufinden.

