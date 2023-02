18.02.2023 12:35 Küche steht in Flammen: Mutter nimmt ihre drei Kinder und reagiert vorbildlich

In einem Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach hat es am Freitagabend gebrannt. Die Bewohner verhielten sich vorbildlich.

Von Laura Miemczyk

Mönchengladbach - Die Feuerwehr Mönchengladbach ist am Freitag zu einem Küchenbrand ausgerückt. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, waren die Kameraden am späten Freitagabend zu einem Mehrfamilienhaus an der Karolingerstraße alarmiert worden, nachdem in der Küche der Erdgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen war. Bei Eintreffen der ersten Kräfte hatten sich die Bewohner der Brandwohnung - eine Mutter mit ihren drei Kindern - bereits unverletzt ins Freie retten können. Die Feuerwehr lobte dabei das vorbildliche Verhalten der Mieterin, denn bei der Flucht über das Treppenhaus hatte sie die Wohnungstüre verschlossen, sodass der Rauch nicht durch das gesamte Haus zog und der Fluchtweg für die übrigen 18 Bewohner frei blieb. Feuerwehreinsätze Feuer in Wohn- und Geschäftshaus: Vier Menschen kommen verletzt ins Krankenhaus Die Kameraden brachten das Feuer, das sich mittlerweile in der Wohnung ausgebreitet hatte, rasch unter Kontrolle und lüfteten die Räumlichkeiten anschließend umfangreich durch. Es wurde niemand verletzt, wie der Sprecher erklärte. Die betroffene Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar. Die Familie wurde vorerst bei hilfsbereiten Nachbarn untergebracht. Zur Ursache des Brands machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben.

