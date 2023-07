Kurioser Feuerwehr-Einsatz: Mann bleibt mit Hand in Kanaldeckel stecken

Ginsheim-Gustavsburg: Am Sonntagnachmittag kam es im hessischen Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz , bei dem ein Mann aus einem Kanaldeckel befreit werden musste.

Mit einem hydraulischen Rettungsgerät wurde der Kanaldeckel zunächst in die passende Position gehoben, dann konnte die Hand des Mannes befreit werden. © 5VISION.NEWS

Gegen 17 Uhr hatten Passanten den auf dem Boden kauernden Mann bemerkt. Brauchte er etwa Hilfe? In gewisser Weise ja. Denn er hatte aus Gründen, die er selbst nicht mehr so genau nennen konnte, in einen Kanaldeckel gegriffen und steckte nun mit seiner Hand darin fest.

Was tun? Zunächst versuchten die Helfer, den Mann mit vereinten Kräften aus seiner misslichen Lage zu befreien. Als das nicht gelang, verständigten sie die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte rückten mit großem Gerät an und starteten eine rund 30-minütige Befreiungsaktion.

Der Eingeklemmte bekam einen Helm aufgesetzt und wurde mit einer Decke vor den Funken geschützt, dann befreiten die Feuerwehrleute den Arm mithilfe eines hydraulischen Rettungsgerätes und eines Trennschleifers vorsichtig aus dem Kanaldeckel.