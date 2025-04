25.04.2025 12:48 Lagerhalle brennt lichterloh: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

In Helmstedt ist am Donnerstag in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Von Sophie Marie Kemnitz

Helmstedt - Am späten Donnerstagabend ist in Helmstedt (Niedersachsen) eine Lagerhalle in Vollbrand geraten. 120 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits in Vollbrand. © Feuerwehr Helmstedt Wie die Polizei Wolfsburg am Freitag mitteilte, war in der Halle aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte die Flammen und setzte einen Notruf ab. Die verständigten Freiwilligen Feuerwehren aus Helmstedt und Grasleben fingen am Brandort umgehend mit den Löscharbeiten an. Während des Einsatzes mussten der Harbker Weg, Magdeburger Tor und die Beendorferstraße komplett gesperrt werden. Feuerwehreinsätze Brand in Rosenheim: 86-Jähriger verletzt, Wohnung unbewohnbar In den frühen Morgenstunden konnte das Gebäude vollständig gelöscht werden. Es wurde jedoch durch die Flammen komplett zerstört. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. © Feuerwehr Helmstedt Der Brandort wurde nach den Löscharbeiten von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Verletzt wurde niemand.

Titelfoto: Feuerwehr Helmstedt