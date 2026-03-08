Lagerhalle in Vollbrand: Millionenschaden in Karlsruhe
Von Marcel Gnauck
Karlsruhe - Ein Millionenschaden ist bei einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb im Karlsruher Rheinhafen entstanden.
Eine Lagerhalle für Sperrmüll habe in der Nacht komplett in Flammen gestanden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Halle sei teilweise eingestürzt.
Mit einem Radlader hatten Feuerwehrleute die Reste auseinandergezogen, um die letzten Glutnester zu löschen. Das Löschwasser pumpten die Einsatzkräfte teilweise aus nahe gelegenen Hafenbecken.
Nach Angaben eines Polizeisprechers wird der Schaden auf eine bis eineinhalb Millionen Euro geschätzt.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Warum das Feuer ausbrach, blieb zunächst unklar. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24