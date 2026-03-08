Lagerhalle in Vollbrand: Millionenschaden in Karlsruhe

In Karlsruhe fängt eine Lagerhalle Feuer. Die Flammen lassen einen Teil des Gebäudes einstürzen. Der Schaden ist immens.

Von Marcel Gnauck

Karlsruhe - Ein Millionenschaden ist bei einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb im Karlsruher Rheinhafen entstanden.

In der Lagerhalle kam es zu einem Vollbrand.
In der Lagerhalle kam es zu einem Vollbrand.  © Tim Müller / EinsatzReport24

Eine Lagerhalle für Sperrmüll habe in der Nacht komplett in Flammen gestanden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Halle sei teilweise eingestürzt.

Mit einem Radlader hatten Feuerwehrleute die Reste auseinandergezogen, um die letzten Glutnester zu löschen. Das Löschwasser pumpten die Einsatzkräfte teilweise aus nahe gelegenen Hafenbecken.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wird der Schaden auf eine bis eineinhalb Millionen Euro geschätzt.

Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle.
Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle.  © Thomas Riedel/Thomas Riedel /dpa

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Warum das Feuer ausbrach, blieb zunächst unklar. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: