Lagerhalle in Vollbrand: Millionenschaden in Karlsruhe

Karlsruhe - Ein Millionenschaden ist bei einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb im Karlsruher Rheinhafen entstanden.

In der Lagerhalle kam es zu einem Vollbrand. © Tim Müller / EinsatzReport24

Eine Lagerhalle für Sperrmüll habe in der Nacht komplett in Flammen gestanden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Halle sei teilweise eingestürzt.

Mit einem Radlader hatten Feuerwehrleute die Reste auseinandergezogen, um die letzten Glutnester zu löschen. Das Löschwasser pumpten die Einsatzkräfte teilweise aus nahe gelegenen Hafenbecken.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wird der Schaden auf eine bis eineinhalb Millionen Euro geschätzt.