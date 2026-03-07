Großbrand im Norden! Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Flammen

Südbrookmerland - Großeinsatz in Südbrookmerland! In der Gemeinde in Ostfriesland ( Niedersachsen ) hat es am späten Freitagabend gebrannt. Etliche Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen.

Als die Kräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, flogen Gasflaschen durch die Luft! © Nonstopnews

Wie die Polizei mitteilte, waren die Kräfte gegen 23.10 Uhr zu einem Sonderpostenmarkt an der Ekelser Straße alarmiert worden.

Als sie vor Ort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Dach der Halle, zudem flogen Gasflaschen durch die Luft! Umgehend wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert.

Mit vereinten Kräften gelang es den Kameraden nach circa drei Stunden, den Großbrand unter Kontrolle zu bringen. Bis dahin war bereits ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden.

Die Auricher Straße und Ekelser Straße mussten während des Einsatzes teilweise beziehungsweise voll gesperrt werden.