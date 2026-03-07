Brand bei Entsorgungsbetrieb: Dichter Rauch über Zwickau

Zwickau - Am Samstagnachmittag brach auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Zwickau ein Feuer aus.

In dem Entsorgungsbetrieb sind Gartenanfälle in Brand geraten. © Ralph Koehler/Propicture

Bereits aus der Ferne waren dichte Rauchwolken zu sehen, die aus dem Industriegebiet an der Reichenbacher Straße aufsteigen.

Ersten Polizeiinformationen zufolge sind in dem Betrieb an der Flurstraße Gartenabfälle in Brand geraten.

Anschließend breitete sich das Feuer weiter aus. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Die Berufsfeuerwehr Zwickau ist derzeit noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Informationen über mögliche Verletzte liegen derzeit noch nicht vor.