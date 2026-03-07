 927

Brand bei Entsorgungsbetrieb: Dichter Rauch über Zwickau

Am Samstagnachmittag brach auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Zwickau ein Feuer aus. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Von Sarah Fuchs

Zwickau - Am Samstagnachmittag brach auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Zwickau ein Feuer aus.

In dem Entsorgungsbetrieb sind Gartenanfälle in Brand geraten.  © Ralph Koehler/Propicture

Bereits aus der Ferne waren dichte Rauchwolken zu sehen, die aus dem Industriegebiet an der Reichenbacher Straße aufsteigen.

Ersten Polizeiinformationen zufolge sind in dem Betrieb an der Flurstraße Gartenabfälle in Brand geraten.

Anschließend breitete sich das Feuer weiter aus. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Die Berufsfeuerwehr Zwickau ist derzeit noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Informationen über mögliche Verletzte liegen derzeit noch nicht vor.

Dichter Rauch breitete sich rund um den Entsorgungsbetrieb aus.
Dichter Rauch breitete sich rund um den Entsorgungsbetrieb aus.  © Ralph Koehler/Propicture

Wie der Landkreis Zwickau mitteilte, kann eine Gesundheitsgefährdung derzeit noch nicht ausgeschlossen werden. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten und die Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.

