Lagerhalle steht noch immer in Flammen: Gebäude einsturzgefährdet, Bevölkerung gewarnt

Wuppertal - In Wuppertal steht weiterhin eine große Lagerhalle in Flammen - mehr als 100 Kräfte der örtlichen Feuerwehr sind im Einsatz. Inzwischen ist das Gebäude teilweise einsturzgefährdet.

Obwohl über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort sind, konnte das Feuer noch nicht unter Kontrolle gebracht werden. © Christoph Reichwein/dpa

Die betroffene Lagerhalle im Ortsteil Langerfeld soll eine Größe von rund 3000 Quadratmetern haben. Die Hälfte davon habe man bereits an das Feuer verloren, das am Sonntag ausgebrochen ist. Die andere Hälfte sei zudem einsturzgefährdet, teilt die Feuerwehr am Montag mit.

Mehr als 130 Einsatzkräfte waren im Nachteinsatz. Verletzt wurde niemand.

Derzeit werde die Zahl der Einsatzkräfte nach und nach reduziert, teilt ein Sprecher der Feuerwehr mit. Demnach sei allerdings auch am Mittag noch nicht absehbar gewesen, wie lange der Einsatz noch dauern wird.

Ein Teil der Halle stürzte ein. Angrenzende Gebäudeteile können laut Feuerwehr aus Sicherheitsgründen nicht mehr betreten werden.