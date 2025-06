06.06.2025 06:31 Lagerhalle steht in Flammen! Anwohner werden gewarnt

In Hemmingstedt in Landkreis Dithmarschen ist in der Nacht zu Freitag in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen. Die Bevölkerung wurde gewarnt.

Von Robert Stoll

Hemmingstedt - Großeinsatz im Landkreis Dithmarschen! In Hemmingstedt ist in der Nacht zu Freitag eine Lagerhalle in Brand geraten. Alles in Kürze Leerstehende Lagerhalle in Hemmingstedt in Brand geraten

Feuerwehr rückt mit großem Einsatz an

Anwohner werden evakuiert und gewarnt

Bundesstraße 5 gesperrt wegen schlechter Sichtverhältnisse

Ursache für den Brand noch unklar Mehr anzeigen In Hemmingstedt (Landkreis Dithmarschen) ist ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. © Florian Sprenger Gegen 3.42 Uhr war bei den Einsatzkräften ein Notruf eingegangen, dass in dem Gebäude ein Feuer ausgebrochen war, wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand, riesige Rauchschwaden schossen ihnen entgegen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner der umliegenden Wohnhäuser evakuiert, zudem ging per App eine Warnung an die Bevölkerung raus. Die Menschen wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Feuerwehreinsätze Während der Fahrt: Schulbus fängt Feuer und brennt komplett aus Die angrenzende Bundesstraße 5 musste aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse voll gesperrt werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Bundesstraße 5 gesperrt werden, auch Anwohner wurden gewarnt. © Florian Sprenger Laut Sprecherin dauert die Maßnahme derzeit noch genauso an, wie der Einsatz auch. Die Löscharbeiten der Feuerwehr seien noch nicht beendet. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar.

Titelfoto: Florian Sprenger