Millionenschaden nach Vollbrand einer Lagerhalle!

Lahr - Ein Lagerhallen-Brand im Ortenaukreis am Dienstagmorgen hatte einen Verletzten sowie einen Schaden von mehreren Millionen Euro zur Folge.

Die Feuerwehr war mit 100 Einsatzkräften vor Ort. © Marco Dürr/EinsatzReport24

Das Feuer brach gegen 3.30 Uhr in einem Container in der Rainer-Haungs-Straße in Lahr aus. Später griff es auf ein angrenzendes Gebäude über.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Halle bereits in Vollbrand. Es entstand eine starke Rauchentwicklung.

Laut Polizei erlitt ein Mitarbeiter eine Rauchgasvergiftung.