01.01.2024 13:55 503 Rund um Leipzig: Feuerwehr muss Brände von Autos, Restaurants und Containern löschen

Nicht nur in Leipzig, sondern auch in den umliegenden Landkreisen hatten die Einsatzkräfte in der Silvesternacht alle Hände voll zu tun.

Von Annika Rank

Borna - Nicht nur in Leipzig, sondern auch in den umliegenden Landkreisen hatten die Einsatzkräfte in der Silvesternacht alle Hände voll zu tun. In Borna stand ein geparktes Auto in Flammen. © Feuerwehr der Großen Kreisstadt Borna Der wohl aufsehenerregendste Zwischenfall spielte sich gegen 23 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz Am Wilhelmschacht in Borna ab, wo ein Toyota Avensis in Vollbrand stand. "Das Fahrzeug steht dort bereits seit Wochen", weiß Sprecher Michael Weiß von der Feuerwehr Borna. Trotz des schnellen Einsatzes der Kameraden konnte die vollständige Zerstörung des Wagens nicht verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Feuerwehreinsätze Feuerwerk Schuld? Brand macht Haus unbewohnbar Kurz darauf musste die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen zu einem Mülltonnenbrand an einem Wohnblock ausrücken. Glücklicherweise stand der Container so weit von der Hauswand entfernt, dass die Flammen nicht auf das Gebäude übergriffen und schnell gelöscht werden konnten. Der Wagen konnte nicht mehr gerettet werden. © Feuerwehr der Großen Kreisstadt Borna Auch ein Müllcontainer musste dran glauben. © Feuerwehr der Großen Kreisstadt Borna Mehrere Brände im Landkreis Leipzig Auf der Terrasse eines italienischen Restaurants brannte es. © Mike Köhler/Feuerwehr Groitzsch Unterdessen sorgte um 0.14 Uhr ein Brand in einem Restaurant für Aufregung am Groitzscher Markt. Die Inhaber des italienischen Lokals reagierten glücklicherweise schnell und evakuierten sofort das Gebäude inklusive der brennenden Terrasse. Dann griffen sie selbst zum Feuerlöscher. Die Feuerwehr übernahm schließlich die Restablöschung und kontrollierte den Bereich mit der Wärmebildkamera, so Stadtwehrleiter Mike Köhler. Verletzt wurde niemand. Feuerwehreinsätze Als Lagerhalle in Flammen steht, bangen Hunderte Schafe um ihr Leben Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, muss nun durch die Polizei ermittelt werden.

Titelfoto: Feuerwehr der Großen Kreisstadt Borna